Wysadzili moduł stacji kosmicznej w powietrze. Warto było?

Sierra Space przeprowadza kluczowe testy

Moduł został wykonany z tkanych materiałów, które stają się sztywne pod ciśnieniem. Podczas ostatnich testów prototypowy moduł został sprawdzony pod względem dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia (UBP). Testy zostały przeprowadzone w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla należącym do NASA.

Sierra Space po prostu napompowała prototyp do maksimum, by sprawdzić, jak duże ciśnienie jest w stanie wytrzymać moduł. W efekcie uzyskano spektakularną eksplozję. Jak podaje NASA, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna działa na poziomie operacyjnym 101,3 kilopaskala, co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza. Zaleca się, aby jeden moduł stacji kosmicznej był w stanie wytrzymać czterokrotność maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 104,8 kilopaskala. Wybuchowy test LIFE wykazał, że moduł jest w stanie wytrzymać imponujące 531 kilopaskali, czyli przekroczył zalecany próg o 27 procent. Ciśnienie to jest porównywalne do tego panującego w butelce szampana.

Przez ostatnie dwa lata nasz zespół niestrudzenie pracował, aby osiągnąć ten punkt. Współpracując z naszymi kluczowymi dostawcami i partnerami strategicznymi, Sierra Space kierowała naszymi wspólnymi wysiłkami i osiągnęła nowy poziom dzięki najnowszemu testowi UBP. Zgromadziliśmy wiedzę specjalistyczną i niezbędną do wdrożenia tej niesamowitej technologii w kolejne etapy – na niskiej orbicie okołoziemskiej i poza nią. Dodał w komunikacie prasowym Shawn Buckley, starszy dyrektor ds. inżynierii i główny technolog EarthSpace Systems.

Jednak za nim w ogóle będzie można pomyśleć o umieszczeniu modułów na orbicie, trzeba przeprowadzić wiele testów, w tym kontynuowane będą testy UBP. Co więcej, Sierra Space pracuje również nad osłoną stacji, która będzie miała za zadanie chronić obiekt przed śmieciami kosmicznymi.