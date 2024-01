Obiad z polskim astronautą na aukcji WOŚP. Wylicytuj wyjazd do centrum ESA

Przed nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję od lat angażuje się Allegro, które organizuje spotkania ze znanymi osobami. W tym roku na liście jest Sławosz Uznański, czyli pierwszy polski astronauta mający polecieć jesienią na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Wylicytuj obiad ze Sławoszem Uznańskim oraz zwiedzanie EAC

W ramach specjalnej akcji zorganizowanej dla WOŚP można wylicytować spotkanie ze Sławoszem Uznańskim w postaci wspólnego obiadu. Polski astronauta obiecuje odpowiedzieć na różne z zadawanych pytań i z pewnością będzie to świetna okazja do lepszego poznania tajników jego przygotowań do lotu w kosmos, który odbędzie się w drugiej połowie 2024 r.

Zdjęcie Sławosz Uznański oprowadzi zwycięzcę aukcji dla WOŚP po centrum szkoleń ESA. / Allegro / materiały prasowe

Zwycięzca licytacji będzie mógł również zwiedzić EAC, czyli Europejskie Centrum Astronautów należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej i zlokalizowane w niemieckiej Kolonii. Jest to serce szkoleń dla astronautów ESA, gdzie początek mają wszystkie misje załogowe. Obiekt ma m.in. makietę europejskich modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie odwzorowano pewne pomieszczenia oraz wyposażenie znajdujące się na ISS. Jest to część dużej hali treningowej.