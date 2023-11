Pierwszy na świecie komercyjny samolot kosmiczny przechodzi krytyczne testy

Dream Chaser firmy Sierra Space na ukończeniu

Pierwszy na świecie komercyjny samolot kosmiczny, jak swój pojazd nazywa firma Sierra Space, jest przygotowywany do transportu do placówki NASA w Ohio. Gdy dotrze na miejsce, przejdzie serię testów mających na celu sprawdzić jego wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Rozpoczęcie tych testów ma kluczowe znaczenie dla firmy i pokazuje gotowość ich samolotu kosmicznego do podjęcia pierwszych misji.

Sierra Space chce wysłać swój samolot kosmiczny w ramach kontraktu z NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną już w 2024 roku. Jednak, żeby tak się stało, samolot musi przejść wszystkie testy pozytywnie. Obecnie Dream Chaser znajduje się w zakładzie firmy w Louisville w Kolorado. Ma zostać przetransportowany do położonego o 96 kilometrów dalej ośrodka testowego Neila Armstronga Sandusky w stanie Ohio.