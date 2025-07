Ekstremalne temperatury, fale upałów, tropikalne noce, które nie pozwalają spać. Jeszcze kilkanaście lat temu to była domena krajów śródziemnomorskich, dziś to nasza nowa norma. W 2023 roku WHO ogłosiła upały jednym z najpoważniejszych zagrożeń klimatycznych w Europie. W Polsce z roku na rok rośnie liczba dni z temperaturą powyżej 30 st. C, a zmiany klimatyczne tylko ten trend przyspieszają.