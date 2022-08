Spis treści: 01 Dlaczego w mieście jest cieplej?

02 Medellín, Kolumbia: sadźmy drzewa w mieście

03 Wiedeń: woda, zieleń i apka na smartfona

04 Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie: powrót do korzeni kultury

Gdy na około panuje wysoka temperatura, w mieście jest wyjątkowo uciążliwa, ponieważ termometry wskazują czasem o kilka kresek więcej niż na obrzeżach miasta czy terenach podmiejskich. Coraz więcej miast walczy z problemem, ale czy wszystkie sposoby są równie skuteczne?

Dlaczego w mieście jest cieplej?

Przypominając sobie zasady fizyki, wiemy, że powierzchnie o różnych barwach inaczej światło, czyli mają różne albedo. Jasne powierzchnie mają większe albedo, czyli odbijają więcej promieni, co skutkuje ich mniejszym nagrzewaniem.

Ciemne powierzchnie z kolei mają małe albedo, czyli pochłaniają promieniowanie, wskutek czego mocniej się nagrzewają. Na temperaturę wpływ ma także wymiana wody z atmosferą.

Reklama

W dużych miastach jest niestety stosunkowo mało zieleni, a dużo ciemnych budynków, z ciemnymi dachami i ciemnymi ulicami. Co więcej, materiały, z których budowane są obiekty w miastach, szybko się nagrzewają, ale też szybko oddają ciepło, przez co w nocy temperatura będzie nieco wyższa.

Taki obszar podwyższonej temperatury nazywa się "miejską wyspą ciepła".



Jak poszczególne miasta radzą sobie z upałami? Zobacz kilka przykładów:

Zdjęcie W kolumbijskim Medellin jest coraz więcej zieleni, która ma obniżyć temperaturę miasta / Pixabay.com

Medellín, Kolumbia: sadźmy drzewa w mieście

Podczas upałów czasem najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie w domu. Wiele osób włącza dla ochłody klimatyzację, ale w szerszej perspektywie to rozwiązanie tylko pogłębia problem. Ciepło emitowane jest na zewnątrz. Setki albo i tysiące chodzących klimatyzatorów sprawia, że temperatura w mieście może co najwyżej podskoczyć.

Medellín, które jest drugim co do wielkości miastem w kraju postawiło na zielony projekt Green Corridors, czyli Zielone Korytarze. Polegał on na przekształceniu dróg w ścieżki rowerowe obsadzone wokół drzewami i zwiększeni ilości zieleni wzdłuż chodników.

Zielone korytarze zostały tak pomyślane, aby łączyły najbardziej uczęszczane ulice z parkami, dzięki czemu można nieco odpocząć od upałów.

Spowodowało to spadek temperatury o około 3 st. C, a władze mają nadzieję, że do 2030 roku uda się obniżyć temperaturę miasta nawet o 5 st. C.

Projekt robi wrażenie, do 2019 roku zasadzono ponad 8 tys. drzew i ponad 350 tys. krzewów. Do podlewania zieleni w utworzonych korytarzach zbierana jest deszczówka, dzięki czemu ograniczony został spływ powierzchniowy i woda może zostać na terenie miasta.

Zobacz także: Aleje Tornad w Polsce. Gdzie najczęściej występują u nas trąby powietrzne?

Zdjęcie W wielu miejscach Wiedeń boryka się z problemem braku zieleni / Pixabay.com

Wiedeń: woda, zieleń i apka na smartfona

Miasto borykało się z dużym problemem braku roślinności. Aby pozwolić mieszkańcom na chwilę odpoczynku, wdrażany jest kompleksowy projekt zintegrowany dzięki aplikacji "Chłodny Wiedeń".

Pokazuje ona temperaturę w różnych częściach miasta, dzięki czemu niektóre osoby będą mogły uniknąć przebywania w miejscach najbardziej nagrzanych. Wskazuje również położenie parków, publicznych kąpielisk oraz obszarów z zamgławiaczami.

Mgiełki wodne są chętnie stosowane przez władze Wiednia jako ochłodzenie przechodniów. Wokół nich rozstawione są nawet ławki, na których można rozkoszować się otaczającymi kropelkami wody.

Wszystko jest w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu gdy temperatura przekracza wyznaczony próg, system automatycznie się załącza. Oprócz tego jest tu 1100 fontann wody pitnej.

Same zamgławiacze stosowane są także w Polskich miastach, np. w Gdańsku, gdzie również włączają się automatycznie. Choć w obliczu suszy nierzadko są obiektem krytyki, zarzuca się miastom marnowanie cennego surowca, te odpowiadają, że stosowane rozwiązania pozwalają na wykorzystanie 40-50 litrów wody na godzinę.



Przypomnijmy, że jedno spłukiwanie toalety do 3-9 litrów (stare spłuczki potrafiły marnować nawet 15 litrów), a według informacji podanych na stronie Wodociągów Miasta Krakowa, każdy z nas dziennie zużywa 30-50 litrów wody na spłukiwanie toalety.

Władze Wiednia starają się również modernizować kolejne ulice, wprowadzając więcej zieleni.

Wideo youtube

Zdjęcie Abu Zabi do pod względem temperatury istne piekło / Pixabay.com

Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie: powrót do korzeni kultury

Pod względem temperatury to istnie piekło dla mieszkańców. Podczas gdy my rozpuszczamy się przy blisko czterdziestostopniowych upałach, mieszkańcy krajów Półwyspu Arabskiego mierzą się z wartościami większymi przynajmniej o 10 st.

Stosowanie klimatyzatorów to w wielu nowoczesnych budynkach konieczność, gdyż bez nich temperatura potrafi wzrosnąć nawet do 90 st. C.

Jak się okazuje, nowe nie zawsze musi oznaczać lepsze. W tym przypadku sięgnięto po klasyczne rozwiązanie znane z arabskiej architektury - klasyczne ażurowe przesłony w oknach, które pozwalają na rozproszenie światła, a jednocześnie nie stanowią bariery dla wiatru.

Zdjęcie Powrót do dawnej architektury arabskiej to sposób na walkę w upałami / Matthias Blume / Wikipedia

Rozwiązanie oczywiście musi być dostosowane do nowoczesnego budownictwa.

Przesłony były inspiracją dla projektu Al Bahar Towers. 25-metrowy budynek owinięto ponad 1000 przesłonami z czujnikami reagującymi na światło. Gdy promienie słoneczne padały bezpośrednio na daną część budynku, rolety automatycznie otwierały się jak parasol. Rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację o 50 procent.

Wideo youtube

Coraz większa wiedza o zmianach klimatu, ekologii miast, połączona z nowymi technologiami z pewnością przyniesie w przyszłości wiele ciekawych rozwiązań pozwalających na ochłodzenie się, a przy tym nieoddziałujących negatywnie na środowisko.

Czasem jednak wystarczą proste rozwiązania, jak pozostawienie drzew lub zasadzenie nowych, aby przynieść ulgę mieszkańcom.

Zdjęcie Czasem wystarczą proste rozwiązania aby przynieść ulgę w gorące dni / Pixabay.com

Zobacz także:

Czy otwierać okna w upał? Oto 7 naukowych sposobów na przetrwanie gorąca

Betonoza zalewa polskie miasta, bo może. Liczy się inwestycja, nie jej sens

W betonie źle się żyje. Czym jest betonoza i jak jej unikać?