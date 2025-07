Archeolodzy z Uniwersytetu w Manchesterze współpracując z zespołem z Uniwersytetu Miasta Sadat w Kairze, wspólnie odkryli starożytne egipskie miasto Imet we wschodniej delcie Nilu.

Archeolodzy pracują tam już od XIX wieku, jednak do tej pory skupiali się na pobliskiej świątyni i cmentarzu. Teraz ich oczy zwróciły się ku nowo odkrytej osadzie. Podczas wykopalisk w Tell el-Fara'in (znanym również jako Tell Nabasha) odnaleziono różne artefakty, które pomagają nakreślić bardziej szczegółowy obraz wierzeń duchowych starożytnych mieszkańców miasta.