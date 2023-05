Wystarczy wrzucić piasek do mikrofalówki. Przepis na wodę pitną na Księżycu

Za sprawą Stratosferycznego Obserwatorium Astronomii Podczerwonej (SOFIA) naukowcy NASA zebrali przekonujące dowody na obecność wody na Księżycu nie tylko w stale zacienionych kraterach na biegunie, ale i w regionach, gdzie dociera światło słoneczne. Bo choć Księżyc wygląda jak duża sucha kula pyłu, to jest tam o wiele więcej wody, niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy, tyle że nie w postaci jezior, rzek czy mórz, ale ukrywającej się w regolicie.

Jak zmienić regolit w wodę pitną? W mikrofalówce

Oznacza to, że przyszłe załogowe misje na Księżyc mogą być nieco lżejsze, co ze względu na koszty jest zawsze mile widziane, o ile tylko uda nam się znaleźć sposób "wyciśnięcia" z niego wody. Nowym pomysłem w temacie pochwaliły się właśnie The Open University i University of Central Florida, a zakłada on wykorzystanie prostej kuchenki mikrofalowej. Zespół rozpoczął badania od dwóch różnych wersji symulowanego regolitu opracowanego na podstawie próbek z misji Apollo: jednej ze składem wyżyn księżycowych, a drugiej naśladującej ciemniejsze gleby równin.



Reklama