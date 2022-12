Youtuber obleci Księżyc statkiem Starship od Elona Muska

Mieszkaniec Kraju Kwitnącej Wiśni przez ostatnie miesiące spędzał czas na dokładnym wyborze osób, które wybiorą się z nim w tę magiczną podróż. Jego ideą jest, by byli to artyści i twórcy w szerokim znaczeniu tych słów. Każdy z nich po powrocie na Ziemię będzie musiał opisać swoje wrażenia z tej pionierskiej wyprawy na wszelkiej maści serwisach społecznościowych.

Dziewięciu artystów wspólnie obleci Księżyc ze SpaceX

Maezawa pragnie, by sam lot i doświadczenia cywilnej załogi stały się w pewnym sensie arcydziełem artystycznym, jakiego świat jeszcze nie widział. W tym celu, Japończyk ogłosił właśnie personalia osób, które dostąpią zaszczytu wzięcia udziału w jego artystycznym przedsięwzięciu. Okazuje się, że będą to znane osoby.

Na pokładzie statku Starship realizującego misję dearMoon znajdą się: DJ i producent Steve Aoki, artysta Yemi A.D., fotograf Karim Iliya i Rhiannon Adam, filmowiec Brendan Hall, aktor Dev Joshi, muzyk T.O.P. oraz Tim Dodd. Ten ostatni to youtuber znany z kanału Everyday Astronaut.

Na co dzień dostarcza on cenne informacje entuzjastom astronomii o postępach w rozwoju programu kosmicznego NASA czy SpaceX. Będzie on zatem idealną osobą do udokumentowania tej podróży i przekazywania fachowych informacji o locie na mediach społecznościowych.

Start misji dearMoon już w 2023 roku na statku Starship

Chociaż wiemy, że start misji dearMoon będzie miał miejsce w przyszłym roku, to jednak nie ma już pewności, kiedy odbędzie się pierwszy kosmiczny lot Starship. Pierwotnie miało to się wydarzyć w ubiegłym roku, a później w zeszłe wakacje. Niestety, Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa postanowiła przeprowadzić audyt wpływu kompleksu startowego w Boca Chica na środowisko naturalne.

Cały proces się przedłuża i miał w końcu zakończyć się na początku grudnia. Obecnie mamy już 9 grudnia, a nic o dacie startu nie wiadomo. Eksperci uważają, że jest wielce prawdopodobne, że start może nastąpić po lądowaniu kapsuły Orion, która obecnie realizuje misję oblotu Księżyca. Kapsuła ma wylądować 11 grudnia, więc start Starshipa może się odbyć jeszcze przed Świętami.

Sam Yusaku Maezawa miał już kontakt z przestrzenią kosmiczną. W ubiegłym roku miał okazję udać się na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Sojuza MS-20 i pozostać tam przez dwa tygodnie. Artysta niemal każdego dnia zamieszczał na serwisach społecznościowych zapierające dech w piersi fotki i filmy w roli głównej z naszą planetą widoczną z perspektywy kosmosu.