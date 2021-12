Rosja od początku miała spore problemy z rakietą Angara-A5. Pierwszy jej lot testowy miał miejsce 23 grudnia 2014 roku, a drugi 14 grudnia 2020 roku z kosmodromu w Plesiecku. Dopiero trzeci, najnowszy start przebiegł w pełni pomyślnie i daje on nadzieję na realizację wyznaczonych planów. Angara A5 ma też być wykorzystywana do komercyjnych lotów. Do tego celu ma zostać oddana do użytku wyrzutnia na nowym kosmodromie Wostocznyj.

Angara A5 to ciężka platforma nośna, która składa się z jednego rdzenia URM-1 i czterech wzmacniaczy URM-1, drugiego stopnia URM-2 o długości 3,6 m oraz górnego stopnia Briz-M lub KVTK. Pojazd ma masę 773 tony przy starcie, tymczasem oferuje ładowność 24,5 tony przy orbicie 200 km, 5,4 tony na GTO za pomocą Briz-M lub 7,5 tony na tę samą orbitę za pomocą KVTK.

Z ujawnionych informacji wynika, że produkcja jednego egzemplarza Angary A5 kosztuje ok. 100 milionów dolarów, ale ostatecznie można tę kwotę obniżyć do ok. 55 milionów dolarów. Rosja planuje w przyszłości budowę rakiet wielokrotnego użytku. Mają one pozwolić obniżyć koszty misji. Tutaj Roskosmos inspiruje się amerykańską firmą SpaceX.

Dmitrij Rogozin, szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, wielokrotnie zarzucał Elonowi Muskowi, że stosuje ceny dumpingowe w kwestii misji orbitalnych, przez co zabija przemysł kosmiczny w krajach europejskich i samej Rosji.