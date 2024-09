Spis treści: 01 Powódź a ewakuacja

02 Jaki plecak do ewakuacji?

03 Co spakować do plecaka ewakuacyjnego?

04 Sprzęt do ewakuacji - o tym pamiętaj

Powódź a ewakuacja

Z uwagi na krytyczną sytuację na południu kraju i powodzie, wiele osób musiało opuścić swój dom, lub dopiero ich to czeka. Ewakuacja z powodu powodzi to ekstremalna sytuacja, lecz musimy w miarę możliwości zachować zimną krew - i spakować to, co niezbędne podczas opuszczania miejsca zamieszkania.

Jakie sprzęty są niezbędne podczas ewakuacji? O oczywistych rzeczach, jak klucze czy dokumenty nie trzeba nikomu przypominać. Są jednak takie przedmioty, które warto mieć, a o których nie wszyscy pamiętają.

Jaki plecak do ewakuacji?

Odpowiedni plecak do ewakuacji to modułowy model, który jest pojemny i wyposażony w dodatkowe funkcje, jak ukryte kieszenie i wzmocnienia. Niestety, w nagłych sytuacjach krytycznych nie sposób znaleźć go w przeciętnej szafie - to sprzęt, który nabywa się z wyprzedzeniem, np. planując plecak ucieczkowy.

Ostatecznie jednak spakujemy się w taki plecak, jaki będzie dostępny pod ręką. Jeżeli mamy wybór, to plecak do ewakuacji powinien być lekki, wytrzymały, pojemny i wodoszczelny. Najlepiej, aby konstrukcja plecaka była prosta, ale zapewniająca wiele kieszeni i komór.

Co spakować do plecaka ewakuacyjnego?

Tak naprawdę to, co musimy spakować do ewakuacji różni się od naszych potrzeb i wielu zmiennych. Jest jednak grupa przedmiotów, która obiektywnie jest niezbędna podczas ewakuacji. Jak spakować plecak ewakuacyjny? Zgodnie z listą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w plecaku powinny znaleźć się następujące rzeczy:

apteczka , zestaw niezbędnych leków

, zestaw niezbędnych leków dokumenty - zabezpieczone w folii na wypadek zalania

- zabezpieczone w folii na wypadek zalania akty własności i papiery wartościowe

i papiery wartościowe powerbank , niezbędne przewody

, niezbędne przewody telefon

klucze do domów i mieszkań

do domów i mieszkań dokumenty pojazdów

pojazdów dokumenty ubezpieczeń

ubezpieczeń gotówka

radio na baterie

na baterie latarka

zapasowe baterie , akumulatory

, akumulatory zapałki , zapalniczka

, zapalniczka narzędzie wielofunkcyjne , scyzoryk

, scyzoryk butelka filtrująca do wody

do wody tabletki uzdatniające wodę

wodę żel do dezynfekcji

do dezynfekcji odpowiedni ubiór , np. kurtka przeciwdeszczowa

, np. kurtka przeciwdeszczowa koce termiczne

gwizdek

Sprzęt do ewakuacji - o tym pamiętaj

Chociaż niektóre z wymienionych rzeczy są oczywiste, to przynajmniej o kilku powinniśmy szczególnie pamiętać. Przykładem są dokumenty i wszelkie ważne informacje potwierdzające nasze prawo do ubezpieczenia czy akty własności nieruchomości i ruchomości - np. auta. W tym wypadku powinniśmy je zabezpieczyć w foliowych obwolutach, a także wykonać kopie cyfrowe - te możemy umieścić na nośniku danych (pendrive) i dla bezpieczeństwa w chmurze. Dotyczy to również dokumentów osobistych.

Istotne będzie też źródło zasilania, czyli powerbank i cały osprzęt - kable, ładowarki, stacje ładujące. Ewakuacja na skutek powodzi oznacza, że mogą wystąpić problemy z dostawą energii elektrycznej. Naładowane ogniwo przenośne pozwoli nam przez jakiś czas korzystać z urządzeń, np. telefonu.