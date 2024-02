Kolejny raz Polacy są zagrożeni ze strony cyberprzestępców. Tym razem cyberatak dotknął jednej grupy - chodzi o polskich rolników. Aby uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych konsekwencji ataku, należy zastosować się do wytycznych przygotowanych przez specjalistów.

Polscy rolnicy zaatakowani

Cyberprzestępcy wykorzystują panujące obecnie zamieszanie i żerując na wydarzeniach dotyczących rolników, zastawiają na nich swoje sieci. Właśnie w ten sposób przestępcy weszli w posiadanie haseł i loginów wielu rolników.

Na stronach rządowych oraz w mediach społecznościowych pojawiła się z tego względu istotna informacja dla polskich rolników. Eksperci ostrzegają, że nastąpił wyciek danych wrażliwych, które dotyczą właśnie użytkowników systemów informatycznych ARiMR.

Prywatne informacje dotyczące kont rolników trafiły do dark webu, gdzie mogą je znaleźć nieuprawnione osoby. Następnie oszuści mogą wykorzystać takie dane do niecnych celów. Agencja zachęca do jak najszybszej reakcji i instruuje, co warto zrobić, by się chronić przed zagrożeniami czyhającymi w internecie.

Zdjęcie Darknet to sieć – narzędzie – które umożliwia wejście do specjalnie ukrytej części internetu, czyli dark webu. Chętnie korzystają z niej przestępcy. To właśnie tam trafiły loginy i hasła wielu polskich rolników. / 123RF/PICSEL

Cyberatak na rolników. Jest komunikat ARiMR

ARiMR informuje, że beneficjenci dotknięci atakiem nie będą mogli zalogować się do systemów, jeśli uprzednio nie zmienią haseł. Jednocześnie Agencja informuje, że do wycieku nie doszło po stronie instytucji, a przyczyną mogą być instalowane na komputerach i smartfonach rolników tzw. stealery.

- Do wycieku danych nie doszło z przyczyn ARiMR. Przyczyną może być kompilacja tzw. "stealer logów", czyli zestawu danych pochodzących z komputerów prywatnych Beneficjentów, które mogły zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem (stealerem) wykradającym wpisywane przez Beneficjentów hasła lub hasła zapisane w przeglądarkach w trakcie korzystania z portali internetowych - podaje ARiMR w komunikacie skierowanym do beneficjentów.