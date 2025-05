W wywiadzie dla Financial Times Bill Gates otwarcie skrytykował Elona Muska, oskarżając go o "zabijanie najbiedniejszych dzieci świata" ze względu na jego wpływ na politykę cięć w amerykańskiej pomocy zagranicznej. Miał również spotkać się z Donaldem Trumpem w lutym, by wyrazić zaniepokojenie cięciami w USAID (United States Agency for International Development).