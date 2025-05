Groźne wyzwanie z TikToka. Uczniowie wywołują pożary w szkołach

Viralowe tiktokowe wyzwanie zmusza szkoły do ewakuacji i interwencji straży pożarnej. Uczniowie celowo uszkadzają szkolne laptopy, próbując je podpalić przy pomocy spinaczy lub innych metalowych przedmiotów wkładanych do portów USB. Jak ostrzegają strażacy i dyrekcje szkół, "to nie są żarty - to zagrożenie życia".