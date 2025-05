Wyciek danych z IKP. Ministerstwo Zdrowia udostępniło komunikat.

Do incydentu doszło w zeszłym miesiącu i miał on miejsce od dnia 19 do 25 kwietnia 2025 r. 28 kwietnia Centrum e-Zdrowia poinformowało resort o błędzie, który wiąże się z Internetowym Kontem Pacjenta. Bug umożliwiał pobranie informacji medycznych o pacjentach poprzez modyfikację adresu URL w przeglądarce internetowej podczas korzystania z aplikacji IKP. Wyjaśnia to poniższy fragment.