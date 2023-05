Ile jest ważna e-recepta? Czas na wykupienie recepty jest ograniczony

Internetowe Konto Pacjenta, czyli IKP, daje nam dostęp do szeregu funkcjonalności związanych z ochroną zdrowia. Możemy tam nie tylko przeglądać historię leczenia, lecz również uzyskać dostęp do e-skierowań i e-recepty. Czas na wykupienie tych ostatnich jest odgórnie ustalony i koniecznie należy go przestrzegać. Ile mamy czasu na realizację recepty, w tym również tej cyfrowej?

Zdjęcie Ile jest ważna recepta? / 123RF/PICSEL