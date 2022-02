Spis treści: 01 Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

02 Internetowe Konto Pacjenta - logowanie

03 Internetowe Konto Pacjenta - co w nim znajdziemy

04 Informacje o kwarantannie w Internetowym Koncie Pacjenta

05 Jak ściągnąć aplikację Internetowe Konto Pacjenta IKP?

Internetowe Konto Pacjenta zostało uruchomione w 2019 roku, jednak dopiero w dobie pandemii zaczyna być bardziej przydatne, ponieważ daje nam wgląd w recepty i listę placówek medycznych.

Dodatkowo przez IKP możemy zapisać się na szczepienie.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

By móc korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Można założyć go przez Internet lub w urzędzie (ZUS, Urząd Skarbowy, Oddział NFZ).

Reklama

Profil zaufany można założyć przez bankowość internetową. Usługa dostępna jest w bankach:

PKO BP

Santander

Pekao

mBank

ING

Millenium

Alior Bank

Getin Bank

Credit Agricole

Inteligo

BOŚ

BNP Paribas

W powyższych placówkach można złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego. Po zalogowaniu do bankowości, najczęściej znajduje się on w zakładce z innymi dokumentami.

Istnieje również druga opcja. Wniosek o profil zaufany wypełnić da się również na stronie gov.pl. Gdy uzupełnimy dane, wysyłamy je do weryfikacji.

Następnie konieczne jest udanie się do urzędu z dowodem osobistym, by nasza tożsamość została potwierdzona.

Należy pamiętać o tym, że profil zaufany ważny jest przez trzy lata od daty jego założenia. Możemy go przedłużyć np. internetowo, lecz jeśli przegapimy termin, zmuszeni będziemy założyć nowe konto.

Internetowe Konto Pacjenta - logowanie

Nie ma konieczności rejestracji konta w IKP. Wszystkie dane do konta wzięte zostaną z naszego wniosku o profil zaufany. Wchodzimy na stronę pacjent.gov.pl i tam w górnym prawym rogu pojawia się przycisk "Zaloguj się" oraz kilka opcji logowania.

Logowanie do Internetowego Konta Pacjenta możliwe jest za pomocą danych z profilu zaufanego, czyli adresu mailowego i stworzonego przez nas hasła. Inną opcją jest zalogowanie się przez bankowość internetową. Po wybraniu banku przenosi nas na stronę bankowości i po wpisaniu danych bankowych, ponownie wracamy na IKP.

Wideo youtube

Istnieje też opcja zalogowania się za pomocą e-dowodu osobistego, ale do tego konieczny jest osobno dokupiony czytnik elektronicznych dowodów lub skonfigurowana aplikacja eDO App.

Internetowe Konto Pacjenta - co w nim znajdziemy

Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta dostajemy pełen wgląd w naszą kartę zdrowia. Znajdziemy tam zakładki takie jak:

Recepty - wszystkie wystawione recepty do dzisiaj od 2019 roku. Jest również plan wprowadzenia historii leków refundowanych przez NFZ, wystawionych na receptę aż od 2008 roku. Niestety funkcja ta obecnie jest niedostępna.





- wszystkie wystawione recepty do dzisiaj od 2019 roku. Jest również plan wprowadzenia historii leków refundowanych przez NFZ, wystawionych na receptę aż od 2008 roku. Niestety funkcja ta obecnie jest niedostępna. Skierowania - wszelkie elektroniczne skierowania do lekarzy oraz do uzdrowisk w ramach NFZ.





- wszelkie elektroniczne skierowania do lekarzy oraz do uzdrowisk w ramach NFZ. Historię leczenia - lista zdarzeń medycznych od 2020 roku. Jest to historia porad, terapii oraz lista wystawionych przez lekarzy zwolnień lekarskich.





- lista zdarzeń medycznych od 2020 roku. Jest to historia porad, terapii oraz lista wystawionych przez lekarzy zwolnień lekarskich. Plan leczenia - znajdziemy tu wizyty zaplanowane w ramach NFZ, elektroniczną rejestrację oraz opiekę koordynowaną w ramach programu POZ PLUS.





- znajdziemy tu wizyty zaplanowane w ramach NFZ, elektroniczną rejestrację oraz opiekę koordynowaną w ramach programu POZ PLUS. Apteczka - lista leków wykupionych na receptę oraz wyszukiwarka leków dostępnych w Polsce.





- lista leków wykupionych na receptę oraz wyszukiwarka leków dostępnych w Polsce. Profilaktyka - lista przyjętych dawek szczepionek wraz z programem szczepień oraz kwestionariusz przed szczepieniem przeciw COVID-19.





- lista przyjętych dawek szczepionek wraz z programem szczepień oraz kwestionariusz przed szczepieniem przeciw COVID-19. Uprawnienia - dostęp do konta niepełnoletnich dzieci oraz innych osób, które upoważniły nas do wglądu w dokumentację medyczną. Tutaj również można udostępnić swoje konto bliskim.





- dostęp do konta niepełnoletnich dzieci oraz innych osób, które upoważniły nas do wglądu w dokumentację medyczną. Tutaj również można udostępnić swoje konto bliskim. Certyfikaty - Unijny Certyfikat COVID będący potwierdzeniem szczepienia, negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa lub uzyskania pozytywnego wyniku testu i przebycia choroby.





- będący potwierdzeniem szczepienia, negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa lub uzyskania pozytywnego wyniku testu i przebycia choroby. Moje konto - możemy tu zmienić nasze dane kontaktowe, złożyć wniosek o EKUZ lub wybrać w ramach NFZ lekarza prowadzącego, pielęgniarkę oraz położną.





Informacje o kwarantannie w Internetowym Koncie Pacjenta

Jak sytuacja ma się w kwestii kwarantanny? Zazwyczaj kieruje nas na nią bezpośrednio lekarz lub sanepid. Możemy również sami zgłosić się na kwarantannę domową przez Internetowe Konto Pacjenta, jeśli mamy pozytywny wynik testu na koronawirusa lub mieliśmy kontakt z osobą zarażoną.

Oprócz tego możemy też podać dane innej chorej osoby, bądź mającej kontakt z zarażonym. Tak samo zgłaszamy się w imieniu firmy, w której wykryto COVID-19.

Robimy to, klikając przycisk "Kwarantanna - zgłoszenie online" (nad głównym menu). Przeniesie nas on na osobną stronę, gdzie wybieramy rodzaj zgłoszenia.

W dalszym formularzu zgłoszeniowym, uzupełniamy dane osobowe i zaznaczamy czy osoba potencjalnie chora wykonuje zawód medyczny. Na samym końcu wpisujemy placówkę, w której uczymy się, studiujemy lub pracujemy.

Następny krok, to wybranie sposobu zakażenia. Opcje są trzy:

Znam dane osoby z COVID-19,

Nie znam danych osoby z COVID-19,

Powiadomienie o prawdopodobnym kontakcie z osobą zakażoną pochodzi z aplikacji STOP COVID.

Na końcu musimy zaznaczyć niezbędne zgody. Wpisane przez nas dane zostaną skierowane do NFZ oraz do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Informacja o rozpoczęciu kwarantanny pojawi się również na Internetowym Koncie Pacjenta, wraz z dalszymi wskazówkami co do kroków, jakie należy podjąć.

Jak ściągnąć aplikację Internetowe Konto Pacjenta IKP?

Jeśli chcemy korzystać z Internetowego Konta Pacjenta na telefonie, możemy pobrać aplikację ze sklepów mobilnych.

Aplikacja MojeIKP dostępna jest na telefonach z systemem Android oraz iOS. Mamy przez nią wgląd do tych samych danych, które są dostępne w wersji przeglądarkowej. Różnica jest taka, że po pierwszym zalogowaniu profilem zaufanym, możemy nadać sobie PIN ułatwiający nam dalsze logowania. Możemy również odblokować dostęp do aplikacji poprzez odcisk palca lub identyfikację twarzy, ale konieczne będzie posiadanie funkcji biometrii w telefonie.

Zobacz wideo: