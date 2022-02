Eksperymenty opisane na początku stycznia w czasopiśmie "Antioxidants", skupiają się wokół kwasu karnozowego, który może blokować interakcję między białkiem S SARS-CoV-2 a białkiem receptorowym ACE2, które to wirus wykorzystuje do wdarcia się do organizmu człowieka. Odkryto również, że kwas karnozowy wykazuje działanie hamujące szlaku zapalnego, który jest aktywny podczas ciężkiej postaci COVID-19, ale również i innych chorób, np. alzheimera.

- Uważamy, że kwas karnozowy, lub jakaś zoptymalizowana pochodna, jest warta zbadania jako potencjalnie tania, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia COVID-19 i niektórych innych zaburzeń związanych z chorobami zapalnymi - powiedział prof. Stuart Lipton ze Scripps Research.



COVID-19 i niesamowite działanie kwasu karnozowego

Zespół Liptona wykazał w 2016 r., że kwas karnozowy aktywuje przeciwzapalną kaskadę sygnałową nazwaną szlakiem Nrf2. Naukowcy znaleźli dowody na to, że związek ten zmniejsza objawy typowe dla choroby Alzheimera w mysich modelach.



Nowe badania zespołu prof. Liptona skupiały się na wykorzystaniu kwasu karnozowego i szlaku Nrf2 do walki z COVID-19. Potwierdzono, że u myszy, którym podawano ten związek, stan zapalny się zmniejszał, minimalizując objawy chorobowe. Efekt ten może być korzystny nie tylko w kontekście zwalczania infekcji SARS-CoV-2, ale także innych wirusów oddechowych. Potencjalnie może niwelować problemy poznawcze wynikające z COVID-19, które często są opisywane jako mgła mózgowa.



To nie wszystko. Testy wykazały, że kwas karnozowy może bezpośrednio blokować SARS-CoV-2 przed wnikaniem do komórek. Potwierdzono, że im wyższa dawka, tym efekt bardziej widoczny.



Zdjęcie Rozmaryn to popularna roślina stosowana jako przyprawa / 123RF/PICSEL

Kwas karnozowy wykazuje niezwykłe właściwości przeciwwirusowe, mimo że jest bezpiecznym i stosunkowo niereaktywnym związkiem (w organizmie jest szybko przekształcany do aktywnej formy). Uczeni podejrzewają, że kwas karnozowy może modyfikować receptor ACE2 w taki sposób, że wirus go nie rozpoznaje i nie może się łączyć.



Rozmaryn od lat jest stosowany w lecznictwie. To właśnie w nim jest kwas karnozowy

Kwas karnozowy to związek występujący w rozmarynie, rośliny z rodziny jasnotowatych, która pochodzi z południowej Europy i obszaru środziemnomorskiego. Rozmaryn jest od wieków stosowany jako przyprawa oraz w lecznictwie. Wodny wyciąg z rozmarynu i tymianku w przeszłości regularnie był stosowany jako środek odmładzający i odświeżający cerę. To cenna broń w kontekście walki z pandemią COVID-19, gdyż rozprzestrzeniający się wariant Omikron, a dokładniej podwariant BA.2, coraz częściej wykazuje łagodne, grypopodobne objawy choroby, typu zmęczenie, bóle głowy, katar i kaszel.