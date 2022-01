Aplikacja "Kwarantanna domowa" powstała, by ułatwić monitorowanie, czy osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem stosują się do nałożonych na nie restrykcji.

Kwarantanna domowa. Kto na nią trafia?

W przeciwieństwie do izolacji kwarantanna obejmuje osoby zdrowe, u których mogło dojść do zakażenia przez kontakt z chorym, nie jest to jednak potwierdzone pozytywnym wynikiem testu.

Czasowe odizolowanie ich ma zapobiec potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Jak podaje gov.pl, kwarantanna osoby zdrowej nałożona przed 24 stycznia 2022 r. trwa 10 dni, natomiast od 25 stycznia 2022 r. - 7 dni.

Obowiązkowi kwarantanny domowej podlegają również podróżni wracający z zagranicy. Dla wracających z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji wynosi ona 10 dni, natomiast z pozostałych państw 14 dni.

Z kwarantanny zwolnione są jednak osoby zaszczepione, podróżujące w obrębie UE oraz te, które zdecydują się na wykonanie testu na lotnisku, a jego wynik będzie negatywny.

Obecnie w Polsce liczba osób przebywających na kwarantannie przekroczyła milion.



Czy aplikacja "Kwarantanna domowa" jest obowiązkowa? Podstawa prawna

Osoby przebywające na kwarantannie mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania (wyjątek stanowią wizyty u lekarza czy na teście na COVID-19 w punkcie pobierania wymazów). Ich obowiązkiem jest również zainstalowanie w telefonie aplikacji kwarantanna domowa.

Przepis ten wszedł w życie 1 kwietnia 2020 r., a jego podstawę prawną stanowi art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842, z późn. zm.).

Aplikacja "Kwarantanna domowa" dostępna jest w App Store, Google Play oraz App Gallery, skąd można ją pobrać za darmo.

Apka kwarantanna domowa powinna zostać zainstalowana po otrzymaniu wiadomości głosowej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z numeru 22 257 11 45) i dotarciu do zdeklarowanego miejsca odbywania kwarantanny. Aby ją aktywować, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz wpisanie jednorazowego kodu.

Aplikacja "Kwarantanna domowa". Kara za niezainstalowanie

Osoby, które nie wypełnią powyższego obowiązku, mogą podlegać karze nagany oraz grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Zdjęcie Obowiązek instalacji aplikacji kwarantanna domowa nie dotyczy osób chorych na koronawirusa, przebywających w izolacji / INTERIA.PL

Kto jest zwolniony z korzystania z aplikacji?

Przede wszystkim należy podkreślić, że aplikacja ta skierowana jest wyłącznie do osób przebywających na kwarantannie, nie obejmuje natomiast chorych na Covid-19 znajdujących się w izolacji.

Dodatkowo, z obowiązku instalacji apki kwarantanna domowa zwolnione są:

osoby z dysfunkcją wzroku (niewidome lub niedowidzące)

osoby, które nie posiadają odpowiedniego urządzenia mobilnego lub dostępu do sieci, umożliwiającego korzystanie z aplikacji



Muszą one jednak złożyć stosowne oświadczenie. Można to zrobić:

drogą elektroniczną, za pośrednictwem maila lub ePUAP,

składając odpowiedni druk lokalnej jednostce policji lub państwowemu inspektorowi sanitarnemu

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony gov.pl.

Aplikacja "Kwarantanna domowa". Ważny numer infolinii

W razie wystąpienia problemów z aplikacją konieczny jest kontakt ze specjalnie uruchomioną infolinią, pod numerem telefonu 22 165 57 44. Można tam zgłaszać zarówno trudności z instalacją, jak i problemy techniczne podczas korzystania z aplikacji kwarantanna domowa.

