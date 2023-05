Jak zalogować się na IKP? Wszystkie recepty i skierowania w jednym miejscu

Spis treści: 01 Co to jest IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta (w skrócie IKP) to bezpłatna aplikacja opracowana przez Ministerstwo Zdrowia, której celem jest danie nam dostępu do wszelkich informacji związanych z ochroną zdrowia naszej osoby. W ramach IKP mamy dostęp do szeregu funkcjonalności, w tym dostęp do wystawionych eRecept czy skierowań i zaleceń lekarskich.

Cyfrowe wersje skierowań i recept to jednak nie wszystkie zalety IKP. Korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta jest darmowe i pozwala na następujące rzeczy:

Uzyskanie informacji na temat otrzymanych cyfrowych receptach i skierowaniach, w tym także informacji na temat dawkowania leków, statusie realizacji recept itp.

Otrzymywanie eRecept i eSkierowań na SMS oraz email

na SMS oraz email Sprawdzenie wyników testów na COVID-19

Umożliwia przekazanie lekarzowi lub bliskiej osobie informacji o stanie zdrowia i przepisanych lekach

Rodzic może mieć wgląd w informacje medyczne swoich dzieci do 18. roku życia

Możliwość zmiany lekarza, położnej lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Jak zalogować się na IKP, czyli Internetowego Konta Pacjenta? Proces jest bardzo prosty, a do naszej dyspozycji oddano 3 metody logowania.

Jak zalogować się na IKP za pomocą Profilu Zaufanego?

Aby zalogować się na IKP w ten sposób, potrzebny jest Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, możesz skorzystać z naszego poradnika. Tworzenie Profilu Zaufanego jest proste i przyda się on w wielu urzędowych sprawach.

Zdjęcie Logowanie do IKP jest niezwykle proste. / Pacjent.gov.pl / materiał zewnętrzny

Gdy mamy już profil zaufany, będziemy potrzebować:

Nasz profil

Dane logowania do profilu (np. adres email)

Lub:

Podpisaną umowę z bankiem na dane, których użyjemy do logowania

Lub:

eDowód albo certyfikat kwalifikowany

Jak zalogować się na IKP przy pomocy Profilu Zaufanego?



Wchodzimy na stronę Internetowego Konta Pacjenta

Wybieramy zakładkę " Zaloguj się " a następnie " Zaloguj się na IKP "

" a następnie " " Korzystamy z opcji "Profil Zaufany"

Teraz możemy skorzystać z danych logowania lub wybrać logowanie przy pomocy konta bankowego

Zdjęcie Logowanie na IKP przy pomocy Profilu Zaufanego. / Pacjent.gov.pl / materiał zewnętrzny

Jak zalogować się na IKP przez bankowość internetową?

Logowanie na IKP przy pomocy banku jest równie proste, a sam proces niewiele różni się od tego w przypadku Profilu Zaufanego. Aby to zrobić:

Należy wejść na stronę Internetowego Konta Pacjenta

Wybrać zakładkę " Zaloguj się " i " Zaloguj się na IKP "

" i " " Kilkamy ikonę banku, przy pomocy którego chcemy się zalogować

Przeprowadzamy logowanie i weryfikację (może być podobna do tych zatwierdzających np. płatności)

Zdjęcie Logowanie na IKP przy pomocy konta w banku. / Pacjent.gov.pl / materiał zewnętrzny

Jak zalogować się na IKP przy pomocy eDowodu osobistego?

Logowanie na IKP przy pomocy eDowodu będzie od nas wymagać następujących rzeczy:

eDowód

Czytnika NFC podłączonego do komputera (lub czytnik w komputerze) z dostępem do internetu

Lub:

Smartfon z NFC i aplikacją eDO App

Zdjęcie eDO App pozwoli na zalogowanie się na IKP / AppStore / materiał zewnętrzny

Jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta przy pomocy eDowodu?

Zarówno w wersji na komputerze (w przeglądarce) jak i mobilnie korzystamy z opcji " Zaloguj się " i " Zaloguj się na IKP "

" i " " Wybieramy opcję "eDowód"

W tym miejscu należy wybrać narzędzie - będzie to smartfon lub komputer z czytnikiem NFC:

Zdjęcie Logowanie na IKP przy pomocy eDowodu. / Pacjent.gov.pl / materiał zewnętrzny

W przypadku smartfona, w aplikacji eDO App skanujemy kod QR (lub przepisujemy ręcznie) i stosujemy się do poleceń wyświetlanych na ekranie

(lub przepisujemy ręcznie) i stosujemy się do poleceń wyświetlanych na ekranie Jeżeli korzystamy z czytnika NFC, należy umieściń na nim swój dowód i skorzystać z numeru CAN (znajduje się z tyłu eDowodu)

(znajduje się z tyłu eDowodu) Gdy pojawi się monit o poprawnym zczytaniu eDowodu , stosujemy się do poleceń widocznych na ekranie

, stosujemy się do poleceń widocznych na ekranie Wpisujemy 4-cyfrowy kod PIN używany do logowania