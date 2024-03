Oszukali setki Polaków. CBZC rozbiło kolejny gang oszustów

Szukając przedmiotów do kupna poprzez internet, często można natknąć się na atrakcyjne cenowo oferty, które zachęcają do zakupu. Niestety zdarza się, że może to być pułapka zastawiona przez oszustów. Przekonało się o tym kilkuset rodaków, którzy zostali "skrojeni" przez siatkę przestępców, która na szczęście została rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

CBZC rozbiło gang oszustów sprzedających nieistniejące przedmioty

Gang został rozbity dzięki pracy funkcjonariuszy gdańskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo w tej sprawie było nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Tczewie. Zatrzymani przestępcy zajmowali się "sprzedażą" nieistniejących przedmiotów za pośrednictwem platform internetowych.

Przestępcom udało się oszukać co najmniej 300 osób, które zostały skuszone atrakcyjnymi cenami przedmiotów. Na liście są m.in. elektronarzędzia, trampoliny, domki dla dzieci i inne. Oszuści w rzeczywistości nie posiadali tych rzeczy. Kupujący dokonywali wpłat m.in. z wykorzystaniem BLIK-a. Niestety zakupionych towarów nie otrzymywali i kontakt z przestępcami się urywał.

Oszuści stosowali różne techniki anonimizacji, co miało pozwolić im ukryć tożsamość oraz uniknąć znalezienia przez policję. Tak się jednak nie stało i członkowie grupy zostali namierzeni, a następnie zatrzymani. Funkcjonariusze CBZC ujęli pięć osób zamieszanych w proceder. Wśród nich jest lider szajki.

Zdjęcie Funkcjonariusze CBZC w miejscu zamieszkania sprawców zabezpieczyli liczne dowody. / CBZC / materiały prasowe

Oszuści usłyszeli ponad 100 zarzutów

Zorganizowana grupa przestępcza usłyszała od prokuratury łącznie 119 zarzutów. Wszystkie pięć osób zatrzymano w areszcie na czas 3 miesięcy, co jest środkiem zapobiegawczym zastosowanym przez sąd.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania aresztowanych, gdzie zabezpieczono różne dowody. CBZC wyjaśnia, że zatrzymanie oszustów było trudne, bo stosowali oni różne techniki wyłudzeń, co wymagało analizy oraz doświadczenia ze strony śledczych.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ostatnim czasie rozbiło kilka innych gangów. Członkowie jednego z nich podawali się za policję, prokuraturę i CBA. Natomiast inni do okradania ofiar stosowali metodę "na pracownika banku".