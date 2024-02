Oszuści podszywają się pod polski bank. W ten sposób stracisz pieniądze

Osoby, które wpiszą własny login oraz hasło na fałszywej stronie mogą mieć niemal 100 proc. pewność, że ich dane logowania do bankowości elektronicznej wpadną w ręce oszustów. W ten sposób będą mogli one uzyskać dostęp do zgromadzonych na rachunku pieniędzy, skąd następnie mogą próbować je wykraść.

Przed tego typu oszustwami można się chronić

Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzać adresy URL stron internetowych, na których wpisujemy własne loginy oraz hasła. Oszuści często stosują podobne do oryginałów domeny, ale zmieniają w nich pewne znaki lub końcówki adresów. Już to powinno zapalić czerwoną lampkę z ostrzeżeniem przed potencjalnym niebezpieczeństwem związanym z próbą wykradzenia danych.

Ataki phishingowe są poważne i w ten sposób można stracić nawet wszystkie oszczędności życia. Dobrym tego przykładem jest mężczyzna, który wpadł w pułapkę zastawioną przez oszustów i w ten sposób został okradziony na blisko 0,5 mln zł. Podobnych przypadków jest znacznie więcej i niejednokrotnie ostrzegała przed tym również policja.

Banki w Polsce również zwracają na to uwagę i ostrzegają przed oszustami. Czasem dochodzi do sytuacji, że przestępcy podszywają się pod pracowników danej placówki i telefonują do ofiar. Pamiętajmy, że przedstawiciele banków nigdy nie proszą klientów o informacje o loginach oraz hasłach i nie nakłaniają do instalacji na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania umożliwiającego dostęp zdalny. To metody, które wykorzystują do zrealizowania własnych celów oszuści.