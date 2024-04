SMS z informacją o zadłużeniu. Co zrobić w tej sytuacji?

Polacy ponownie stali się celem kampanii, która ma doprowadzić do pozyskania od rodaków pieniędzy. Rozsyłane SMS-y zawierają imiona i nazwiska, a w treści straszą ewentualnym wpisem do rejestru dłużników. Można to zweryfikować poprzez specjalny raport, ale nie jest to tania usługa.

Zdjęcie SMS z informacją o zadłużeniu. Co zrobić w tej sytuacji? / 123RF/PICSEL