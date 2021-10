Eko-szynobusy napędzane paliwem z ludzkich odchodów już wożą pasażerów

Bardzo interesującym projektem jest eko-szynobus BioUltra, który został zaprojektowany i zbudowany przez brytyjską firmę Ultra Light Rail Partners. Pojazd ma być w pełni ekologiczny, ale nie będzie napędzany energią słoneczną czy wodorem. Inżynierowie chcą, by paliwem dla BioUltra był biometan pozyskany z odchodów ludzkich oraz opadów organicznych.

Biometan ma być przetwarzany na energię elektryczną, która to następne będzie ładowała akumulatory, a one zasilały system silników elektrycznych. Ultra Light Rail Partners chwali się, że ich nowy pojazd nie tylko nie będzie emitował do atmosfery dwutlenku azotu, ale również będzie usuwał z powietrza dwutlenek węgla.

Zdjęcie Eko-szynobus BioUltra w trakcie testów / materiały prasowe

Eko-szynobus BioUltra ma 20 metrów długości, waży 20 ton i może za jednym zamachem przewieźć do 120 pasażerów. Według planu, pojazd ma zostać wyposażony w zbiorniki na biometan, które pozwolą mu pokonać nawet 3000 kilometrów pomiędzy tankowaniami. Oznacza to, że szynobus będzie mógł poruszać się na trasach całego kraju i obszarach, w których nie ma infrastruktury do tankowania biometanem.

Chociaż biometan nie jest żadną nowością, to jednak dopiero teraz pojawia się coraz więcej projektów, które mają uczynić z tego paliwa praktyczny użytek. Firma Ultra Light Rail Partners zamierza w kolejnych latach zbudować na tarasach kolei w całej Wielkiej Brytanii specjalne silosy na odpady organiczne. Pojawią się one ba stacjach, dzięki czemu bezpośrednio na nich będzie można tankować szynobusy i obniżyć masę pojazdów, jednocześnie zwiększając ich wydajność.

Zdjęcie Eko-szynobus BioUltra w Wielkiej Brytanii / materiały prasowe

Brytyjska firma rozpoczęła już nawet pierwsze testy eko-szynobusów. Na razie przewożą one do 60 pasażerów na krótkich dystansach. Przedstawiciele Ultra Light Rail Partners chwalą się, że ich wynalazek spełnia pokładane w nim nadzieję, zatem z optymizmem patrzą w przyszłość rozwoju takich technologii. I nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie.