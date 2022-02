Powraca gigantyczny Airbus A380. To ekologiczna przyszłość lotnictwa

Wszystko wskazuje na to, że gigantyczne samoloty pasażerskie nie odejdą do przeszłości. Wrócą do łask, ale w iście ekologicznej odsłonie. Oto projekt samolotu ZEROe Demonstrator od Airbusa.

Airbus A380 w wersji wodorowej z projektu ZEROe Demonstrator 123RF/PICSEL