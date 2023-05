Spis treści: 01 Czym kierować się przy wyborze prezentu na komunię dla dziewczynki?

02 Aparat Instax. Hit na prezent na komunię dla dziewczynki

03 Smartfon. Najmodniejszy prezent w 2023 roku

04 Rolki albo hulajnoga elektryczna. Prezent na komunię dla dziewczynki

05 Taniec, jazda konna, tenis. Akcesoria do ulubionego sportu na prezent komunijny

06 Prezent na komunię dla dziewczynki z niepowtarzalnymi przeżyciami





Czym kierować się przy wyborze prezentu na komunię dla dziewczynki?

Choć dzień pierwszej komunii świętej ma przede wszystkim wymiar religijny, swego rodzaju zwyczajem jest obdarowanie dziecka prezentami. Wybór podarunku nie jest jednak wcale łatwy. Co wziąć pod uwagę, szukając prezentu? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że obdarowana dziewczynka ma zaledwie 9 czy 10 lat. Warto więc dopasować podarunek do jej wieku oraz zainteresowań.

Zanim kupisz prezent, dobrze jest skonsultować swoje pomysły z rodzicami. Wiedzą oni, czym interesuje się ich dziecko i co już ma. Mogą również mieć zastrzeżenia do niektórych prezentów, takich jak laptop czy telefon komórkowy.

Aparat Instax. Hit na prezent na komunię dla dziewczynki

Prezentem oryginalnym, który z pewnością ucieszy małą dziewczynkę jest aparat fotograficzny Instax. To tzw. aparat natychmiastowy, który drukuje zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.

Instaxy występują w szerokiej gamie kolorystycznej, między innymi uroczych pastelach, które na pewno przypadną do gustu obdarowanemu dziecku. Do aparatu można dokupić rozmaite gadżety: albumy na wydrukowane fotografie, naklejki czy ramki na zdjęcia.

Zdjęcie Aparat Instax. / 123RF/PICSEL

Smartfon. Najmodniejszy prezent w 2023 roku

Smartfon to jeden z najczęściej kupowanych komunijnych prezentów. Czym kierować się przy wyborze telefonu?

Przede wszystkim nie należy przesadzać z ceną - bardzo drogi telefon nie jest dziecku potrzebny, a wręcz może wzbudzać niezdrowe zainteresowanie. Jeśli chodzi o parametry takiego sprzętu, najważniejsze, by wybrany model miał ekran o wysokiej rozdzielczości, długo trzymającą baterię i aby był stosunkowo łatwy w obsłudze.

Dobrze jest zwrócić uwagę na aparat - to jedna z ciekawszych funkcji, z której z pewnością dziecko będzie korzystać. Duży wybór smartfonów na rynku pozwala także wybrać model w estetycznej obudowie - na przykład w różowym czy niebieskim kolorze.

Zdjęcie Rynek smartfonów jest tak bogaty, że wybór odpowiedniego na prezent nie powinien sprawić problemów. / 123RF/PICSEL

Rolki albo hulajnoga elektryczna. Prezent na komunię dla dziewczynki

Tradycyjnym prezentem komunijnym od wielu lat jest rower. Co prawda nie wyszedł on z mody i wciąż jest chętnie kupowany, to może okazać się, że dziewczynka już go ma. Alternatywnym rozwiązaniem są rolki albo szalenie popularna ostatnio hulajnoga elektryczna. Jeśli zdecydujesz się na e-hulajnogę, zwróć uwagę na kilka kluczowych parametrów. Przede wszystkim kup model przeznaczony dla dzieci - będziesz mieć pewność, że jest bezpieczny, niezbyt masywny i nie rozwija nadmiernej prędkości.

Hulajnoga powinna mieć dobre oświetlenie oraz koła z solidnymi amortyzatorami, dzięki którym jazda po nierównym terenie będzie bezpieczna. Ważny jest również zasięg hulajnogi, czyli to, ile może przejechać na jednym ładowaniu - im większy, tym lepiej.

Taniec, jazda konna, tenis. Akcesoria do ulubionego sportu na prezent komunijny

Jeśli dziewczynka, którą chcesz obdarować, ma konkretną pasję, pomysł na prezent nasuwa się sam. Podobnie jest, gdy marzy o tym, by spróbować jakiegoś sportu czy aktywności.

Dobrym pomysłem jest zakup profesjonalnego stroju do tańca (np. do baletu) albo akcesoriów do jazdy konnej, takich jak bryczesy, kask jeździecki czy oficerki. Do sportów, które wymagają droższego sprzętu można zaliczyć również tenisa - w tym przypadku z pewnością dziecko ucieszy się z dobrej rakiety albo charakterystycznego sportowego stroju ze spódniczką i koszulką polo.

Innym rodzajem prezentu wspierającego pasję dziecka jest na przykład wykupienie mu pakietu lekcji jazdy konnej, tenisa czy wspinaczki na ściance z instruktorem.

Prezent na komunię dla dziewczynki z niepowtarzalnymi przeżyciami

Prezent na komunię dla dziewczynki nie musi być podarunkiem rzeczowym. Bardzo modne jest już od kilku lat wręczanie voucherów podarunkowych na różne ciekawe aktywności. Co szczególnie powinno spodobać się dziewczynce?





Rodzinny lot balonem nad miastem

Kilka godzin w parku rozrywki albo aquaparku

Latanie w tunelu aerodynamicznym

Alpakoterapia, czyli spotkanie z alpakami

Lekcja śpiewu

Lekcja gry na wybranym instrumencie

Warsztaty ceramiki dla dzieci

Na rynku jest wiele firm, które specjalizują się w organizowaniu tego typu aktywności - wystarczy opłacić voucher, a po sprezentowaniu go dziewczynce, umówić się na konkretny dzień i godzinę realizacji prezentu.

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych zegarków czy rowerów na rzecz elektroniki i gadżetów, na których punkcie dzieci szaleją. Kluczowe w wyborze prezentu nie jest jednak to, jak bardzo nowoczesny będzie to sprzęt, ale by kupić podarunek, z którego maluch naprawdę się ucieszy! Warto w tym celu porozmawiać z rodzicami obdarowywanego - oni najlepiej wiedzą, czym ich pociecha się interesuje i co sprawi jej radość.