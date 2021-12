Stworzyli egzoszkielet rodem z filmu Aliens

Druga część przygód Ellen Ripley w reżyserii Jamesa Camerona to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów science fiction, Nie dziwi zatem, że wynalazcy z kanału "Hacksmith Industries", specjalizujący się w m.in. przenoszeniu filmowych rekwizytów do świata realnego, wzięli go na swój warsztat. W ten sposób powstała pełnosprawna replika słynnej ładowarki znanej z końcowych scen dreszczowca.

Filmowy ładownik P-5000 był zmechanizowanym egzoszkieletiem, wykorzystywanym do przenoszenia ciężkich materiałów. Stworzony przez youtuberów Power Loader jest jego niemalże idealnym odpowiednikiem. Tak naprawdę różnice dotyczą jedynie rozmiarów oraz samego podwozia, który w wersji realnej został zastąpiony tradycyjnymi gąsienicami (w filmie szkielet poruszał się mechanicznych nogach).

Reklama

Ładowarka Hacksmith Industries jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy 67,1 KM. Podobnie jak w wersji filmowej, również tutaj główną kontrolę nad pracą urządzenia sprawuje siedzący wewnątrz człowiek. Ramiona oparte na hydraulicznych zawiasach są poruszane za sprawą dwóch joysticków i potrafią unieść ładunki ważące nawet 3200 kg.

Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie powstawał projekt oraz jak sprawuje się w starciu z samochodem osobowym, odsyłamy do poniższego materiału: