Badacze w swoich analizach chcieli dowiedzieć się, czy nastolatkowie z epoki lodowcowej sprzed 25 000 lat przechodzili przez podobne etapy dojrzewania jak współczesna młodzież. W tym celu zespół naukowców przebadał 13 szkieletów osób w wieku od 10 do 20 lat.

Tajemnicze markery ujawniają etapy dojrzewania

Naukowcy w badanych kościach odnaleźli wyjątkowe markery, które pozwoliły im na dokonanie oceny poszczególnych etapów dojrzewania. Jak mówi paleoantropolożka April Nowell z University of Victoria (UVic): - Analizując konkretne obszary szkieletu, wywnioskowaliśmy takie rzeczy, jak menstruacja czy łamanie się głosu.

Zastosowane nowatorskie techniki pozwoliły na ocenę mineralizacji zębów, a także stopnia dojrzałości kości dłoni, łokcia, nadgarstka, miednicy i szyi. Dzięki temu można było określić etap dojrzewania, jaki osiągnęła dana osoba w chwili śmierci.

- Po raz pierwszy moja metoda szacowania stadium dojrzewania została zastosowana do skamieniałości paleolitycznych, a jednocześnie jest to "najstarsze" zastosowanie innej metody (analizy peptydowej) do szacowania płci biologicznej — mówi Lewis.

Wcześniejsze teorie badaczy zakładały, że okres dojrzewania w prehistorii był wyjątkowo trudny. Młodzi ludzie musieli często mierzyć się z głodem i chorobami, a także z przemocą i migracją. Jednakże nowe badania zaburzają ten pogląd.

Nowe wyniki ujawniają, że nastolatkowie byli "całkiem zdrowi". Większość osób weszła w okres dojrzewania płciowego w wieku 13,5 lat, osiągając pełną dorosłość między 17 a 22 rokiem życia. Okazuje się, że są to podobne wartości dla młodzieży w dzisiejszych czasach.

- Czasami trudno nam nawiązać kontakt z odległą przeszłością, ale wszyscy przeszliśmy okres dojrzewania, nawet jeśli przeżyliśmy go inaczej. Nasze badania pomagają "uczłowieczać" nastolatków w sposób, w jaki nie jest to możliwe przy użyciu samych narzędzi kamiennych — mówi Nowell.

Naukowcy przywracają nastolatków "do życia"

Jeden z badanych szkieletów "Romito 2" należał do młodego mężczyzny, który jest najwcześniejszym znanym osobnikiem z pewną formą karłowatości. Nowe badania ujawniają, że był w połowie okresu dojrzewania, zaś jego głos był głębszy niż u rówieśników. Prawdopodobnie jego głos był podobny do głosu dorosłego mężczyzny.

Stan biologiczny pozwalał mu na spłodzenie potomstwa, jednocześnie jego wygląd fizyczny był bardziej "młodzieńczy" niż u reszty rówieśników. Badacze wskazują, że przez niższy wzrost mógł wyglądać bardziej jak dziecko, aniżeli młody dorosły, przez co mógł być postrzegany w specjalny sposób przez swoją społeczność.

Jak mówi archeolog Jennifer French z Uniwersytetu w Liverpoolu: - Szczegółowe informacje na temat wyglądu fizycznego i etapu rozwoju nastolatków z epoki lodowcowej, uzyskane w ramach naszych badań nad dojrzewaniem, pozwalają na nową perspektywę interpretacji ich pochówków i traktowania po śmierci.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Human Evolution .

