Niezwykłe odkrycia w „polskich Mykenach”. Będzie je można zwiedzić

Miejsce określane jako "polskie Mykeny" lub "Mykeny Północy" to obszar, do którego ta nazwa przylgnęła ze względu na odkrycie tu budowli ok. 300 lat starszej od słynnego pałacu w greckich Mykenach.

- Jest to o tyle interesujące, że budowle równie wiekowe i jednocześnie stawiane z takim rozmachem nie są znane w naszej części Europy. Czy jest to sensacja? W czasach Hammurabiego, kiedy rozkwita Babilon, czyli około roku 1750-1700 przed naszą erą, na ziemiach polskich powstaje budowla kamienna o zaawansowanej, jak na tamte osiągnięcia, architekturze. Trudno się nie zgodzić, że jest to ważne odkrycie - mowił w rozmowie z dziennik.pl archeolog dr hab. prof. Marcin Przybyła.

"Mykeny Północy" w Maszkowicach. Na Górze Zyndrama trwają badania archeologiczne

Góra Zyndrama znajduje się w małopolskich Maszkowicach. Niepozorne wzniesienie (410 m n.p.m.) okazało się być prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat dawnego osadnictwa na tych terenach. "Mykeny Północy" to bowiem pozostałości po kilku wioskach, istniejących niezależnie od siebie w kolejnych wiekach. Na Górze Zyndrama ludzie bywali już w neolicie, a sporo wydobytych śladów dowodzi, że miejsce to było zamieszkane "we wczesnej epoce brązu (1750-1550 p.n.e.), na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (950-400 p.n.e.) oraz w okresie lateńskim (200-50 p.n.e.)". Na obszarze tym dokonano ponadto niezwykłego odkrycia w postaci wspomnianych kamiennych fortyfikacji z czasów najstarszej fazy istnienia osady.

Poza zidentyfikowaniem tego wyjątkowego przykładu kamiennej architektury obronnej archeolodzy wydobyli w tym miejscu także wiele innych artefaktów. Dzięki temu wiadomo na przykład, że w pewnym momencie przez krótki czas teren ten zamieszkała mała grupa osadników o kulturze bliskiej plemionom celtyckim, a w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych grodzisko zaczęli zasiedlać przodkowie mieszkańców dzisiejszej wsi Maszkowice, którzy uprawiali tu rolę.

Wykopaliska w Maszkowicach. Nowe odkrycia na Górze Zyndrama w woj. małopolskim

Teraz ponownie badacze wrócili na to ciekawe stanowisko - łącznie to już 14 sezon prac wykopaliskowych w tym miejscu, a badania od pierwszych dni przynoszą kolejne odkrycia. Analizy nadal prowadzi dr hab. Marcin Przybyła, prof. Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz ze studentami.

W minionym tygodniu odsłonięto wiele nowych zabytków, które dołączają do tysięcy innych reliktów odkrytych podczas wcześniejszych wykopalisk. Badacze ujawnili m.in. zarysy domów i przedmioty wykorzystywane przez osadników, a także krzemienne grociki, które mogą wiązać się z atakiem na osadę. Zainteresowane osoby mogą w najbliższy weekend odwiedzić Górę Zyndrama i obejrzeć wydobyte przez ekspertów artefakty.

"Polskie Mykeny" na Górze Zyndrama można zobaczyć. Zwiedzanie już w ten weekend

"Pierwszy tydzień badań za nami, mamy już kilka super znalezisk. Będziecie mieli okazję zobaczyć je na żywo podczas Sądeckiej Watry Archeologicznej!", podaje "Warownia na Górze Zyndrama w Maszkowicach" na Facebooku. Możliwość zwiedzania tego unikatowego obszaru wiąże się właśnie z tym weekendowym wydarzeniem.

Góra Zyndrama będzie dostępna dla zainteresowanych 13 lipca podczas trwania 8. Sądeckiej Watry Archeologicznej. W sobotę stanowisko i wydobyte artefakty oglądać będzie można w godzinach 10:00-13:00, zbiórka pod pomnikiem na Górze Zyndrama. Podczas wydarzenia, dostępne do zwiedzania będą także inne interesujące punkty, więcej przeczytać można o tym na stronie wydarzenia na Facebooku. Gmina planuje w przyszłości zagospodarować Górę Zyndrama, np. poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej.