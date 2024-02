Zespół naukowców przyjrzał się wyjątkowym pradawnym konstrukcjom w północnym Peru - jest to okrągły plac o średnicy 18 metrów, który został wykonany z dużych, pionowo ustawionych kamieni. Struktura została odkryta około 60 lat temu, jednakże dopiero teraz została w całości odkopana i przebadana.

Tajemniczy starożytny megalityczny kompleks został odkopany w Peru

Badania ujawniły, że tajemniczy krąg ma około 4750 lat, co czyni go najstarszą budowlą tego typu w obu Amerykach. Została ona wybudowana jeszcze przed rozwojem rolnictwa i przed wynalezieniem ceramiki.

"Na północnych wyżynach Peru ludzie, którzy zbudowali plac w Callacpuma, mogli zacząć eksperymentować z produkcją żywności, ale prawdopodobnie nadal byli stosunkowo mobilnymi łowcami-zbieraczami" - piszą archeolodzy w swoim artykule naukowym.

Naukowcy sugerują, że starożytny plac mógł być miejscem spotkań wczesnych społeczności koczowniczych, które chciały stworzyć nowe szczególne więzi. Archeolodzy dodają: "[Plac Callacpuma] to krytyczny wczesny przykład kolektywnego budownictwa, budowania miejsc i integracji społecznej wśród mieszkańców Andów".

Megalityczna struktura ograniczona jest dwiema koncentrycznymi ścianami zbudowanymi z głazów, które zostały wykute w odsłoniętym podłożu skalnym około 50 metrów dalej. Kamienie po przetransportowaniu zostały ustawione pionowo w bardzo małych odległościach względem siebie. Konstrukcja posiada dwa wejścia i zawierała dwa lub trzy prostokątne pomieszczenia odgrodzone od reszty podwójnie ciosanymi kamieniami.

Zdjęcie