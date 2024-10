W północnych Chinach, w mieście Chifeng, archeolodzy natrafili na starożytne miejsce pochówku, które zawierało ponad 100 reliktów z jadeitu, w tym trzy figurki smoków. Miejsce pochówku składało się z okrągłego grobowca i ołtarza ofiarnego kultury Hongshan, która zamieszkiwała te tereny około 3 tys. lat p.n.e. Znaleziska te są szczególnie cenne, gdyż mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do ukształtowania się pierwszych cywilizacji na terenie dzisiejszych Chin.

Hongshan kontaktowało się z sąsiednimi kulturami

Odkryte relikty wykazują podobieństwo do artefaktów odkrytych w innych chińskich prowincjach, co sugeruje, że kultura Hongshan czerpała inspirację od co najmniej trzech innych społeczności oddalonych nawet o ponad 160 km. Jednym z dowodów na to jest m.in. jadeitowy smok o długości 15 cm, którego znaleziono podczas wykopalisk. Był on jedynie nieco większy od podobnego artefaktu odkrytego w prowincji Liaoning 150 km dalej.

Wykopaliska ujawniły także kamienne struktury oraz półpodziemne domostwa, które prawdopodobnie służyły jako grobowce dla wysoko postawionych członków społeczności. Układy grobowców przypominają te znalezione w Niuheliang - wiosce oddalonej o około 140 km od Chifeng.

Przedmioty bardzo podobne do tych odnalezionych w Chifeng znaleziono także na obszarze zajmowanym dawniej przez kulturę Lingjiatan - w obecnej prowincji Anhui. Zdaniem archeologów znaleziska te jasno sugerują kontakty między tymi cywilizacjami.

Dang Yu, badacz z Instytutu Reliktów Kulturowych i Archeologii w Mongolii Wewnętrznej, wspomina, że spójność w stylu jadeitowych artefaktów na tak dużym obszarze świadczy także o istnieniu wspólnego systemu wierzeń. Rzuca to całkowicie nowe światło na rozprzestrzenianie się idei i wierzeń w początkowych stadiach chińskich cywilizacji.

Dalsze badania nad kulturą Hongshan

Miejsca związane z kulturą Hongshan, datowane na okres między 4,7 tys. a 2,9 tys. lat p.n.e., odkryto na szerokim obszarze Chin - od Mongolii Wewnętrznej po prowincję Liaoning. Archeolodzy kontynuują badania nad reliktami oraz strukturami odkrytymi w Chifeng, aby lepiej zrozumieć, kiedy powstało odkryte miejsce pochówku oraz dowiedzieć się jakie jeszcze interesujące informacje można zdobyć z wykopalisk na obszarze zajmowanym niegdyś przez kulturę Hongshan.

