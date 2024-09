Archeolodzy w trakcie badań archeologicznych prowadzonych we wiosce Kapitan Petko Wojdowa w południowej Bułgarii natknęli się na wyjątkowy grobowiec wojownika. Odkrycie to samo w sobie było bardzo znaczące, jednakże po otwarciu grobu okazało się, że znalezisko jest wręcz unikalne. Wszystko za sprawą odkrytych we wnętrzu artefaktów.

W grobowcu odkryto złote przedmioty i kamienie półszlachetne

W grobowcu znajdowały się liczne bronie, napierśniki, złote naszyjniki, diadem wykonany ze złota, złote pierścienie, zdobiony złotymi elementami nóż, a także liczne kamienie półszlachetne. Co ciekawe, obok ludzkiego szkieletu znajdowały się szczątki konia. Badacze sugerują, ze pochowany mężczyzna był wojownikiem-jeźdźcem pochodzącym z bogatej rodziny.

Reklama

Archeolodzy twierdzą, że artefakty nie mają sobie równych w Bułgarii, jednocześnie są unikalne w skali Europy. Grobowiec należał do trackiego wojownika z wojsk rzymskich z początku I wieku naszej ery.

- Grobowiec zawiera cały ekwipunek bojowy tego wojownika. Znajduje się tam bardzo interesujący pleciony napierśnik, który był bardzo rzadki w czasach rzymskich. Niezwykły nóż myśliwski z rękojeścią zdobioną kamieniami szlachetnymi, z motywami, których nie spotkaliśmy w Tracji od tamtego okresu. Odkryto także złoty naszyjnik, który jest unikalny w naszym kraju - powiedziała archeolożka Daniela Agre.

Obecnie budowane jest specjalne pomieszczenie w muzeum w Topolovgradzie, gdzie mają zostać przetransformowane znaleziska po ich analizach i konserwacji.

Tracja, kraj wojowników i handlu

Jak wskazują archeolodzy, traccy wojownicy byli najsłynniejszymi żołnierzami lekkiej piechoty w świecie klasycznym. Posiadali oni charakterystyczne tarcze w kształcie półksiężyca, które wykonane były z wikliny i były obleczone kozią lub owczą skórą.

Peltasta (nazwa pochodzi od wspomnianej tarczy) potrafił posługiwać się zarówno włócznią i mieczem, jak i sztyletem, przez co był niezwykle niebezpieczny. Dzięki rozległym umiejętnościom mogli oni tworzyć różnego rodzaju formacje bojowe. Od IV wieku p.n.e. peltaści byli integralną częścią armii greckiej.

Tracja jest regionem historycznym rozciągającym się od południowej Bułgarii, przez wschodnią Grecję i północno zachodnią Turcję. Według źródeł w tym państwie szczególnie dużą uwagę zwracano na siłę fizyczną. Według niektórych badaczy właśnie stąd pochodził słynny gladiator Spartakus. Plemiona trackie osiągnęły także wysoki poziom rozwoju, prowadzili m.in. szeroko zakrojony handel. Z kolei w I wieku n.e. Tracja została opanowana przez Rzymian.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.