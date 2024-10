Początkowo sądzono, że odnalezione ruiny to pozostałości po świątyni z VI wieku p.n.e., jednak dalsze badania przyniosły niespodziewane wyniki. Jak się okazało, budowla pełniła funkcję największego i najstarszego znanego dotychczas obserwatorium astronomicznego w starożytnym Egipcie.

Tajemnicze ruiny w Buto

Buto, zwane także Per-Wadjet, to dawne święte miejsce poświęcone bogini Wadjet, przedstawianej pod postacią kobry. Była ona uważana za opiekunkę Dolnego Egiptu, a w Buto odbywały się coroczne festiwale ku jej czci. W latach 60. i 80. XX wieku prowadzono tam wykopaliska, podczas których odkryto m.in. pałac z czasów II dynastii i sześć greckich łaźni. Jednak to nowe badania przyniosły najbardziej zaskakujące odkrycie.

Reklama

Archeolodzy odkryli na południowo-zachodnim krańcu kompleksu halę o kształcie litery L i powierzchni około 850 metrów kwadratowych. W hali znajdowały się trzy kolumny w kształcie papirusów, ułożone na osi północ-południe. Dodatkowo natrafiono na malowidło przedstawiające ptasią głowę z koroną.

Zaskakujące odkrycie obserwatorium

Wszystko, co początkowo znaleziono wydawało się zgodne z tym, że budowla była świątynią — z wyjątkiem nietypowego umiejscowienia filarów przy wejściu. (W egipskich zabytkach filary są często umieszczane na końcu korytarzy). Zespół uznał, że mogło to być symbolicznym sposobem podziału czasu na pory roku lub miesiące.

W ruinach odnaleziono duży zegar słoneczny i starożytne urządzenie do pomiaru czasu, tzw. merkhet. Przyrząd ten, wyposażony w pionowy pręt i sznurek, służył starożytnym Egipcjanom do określania czasu w nocy poprzez śledzenie ruchu gwiazd. Znaleziono także pozostałości kamiennej wieży obserwacyjnej, gdzie na ścianach zauważono inskrypcje symboli Chen, Cenet i Benu, które ściśle powiązane są z czasem i astronomią.

Wszystkie te odkrycia potwierdziły, że starożytni Egipcjanie używali konstrukcji do obserwacji nieba i określania kalendarza słonecznego co było podstawą w celu ustalania dat rytuałów religijnych i koronacji faraonów. Budowla ta miała charakter zarówno duchowy, jak i naukowy co pokazuje głębokie zakorzenienie astronomii w egipskiej religii i kulturze.

Naukowcy kompletnie nie spodziewali się takiego znaleziska. Jak w wywiadzie dla Live Science powiedział Hossom Ghonim, szef wyprawy "Wszystko, co znaleźliśmy, całkowicie przerosło nasze oczekiwania".