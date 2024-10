Od genialnego rzymskiego betonu po tajemniczą baterię z Iraku - zagadkowe wynalazki z przeszłości wciąż pozostają nierozwikłane i pokazują możliwości ludzkiego umysłu. Oto kilka najciekawszych starożytnych technologii, których powstanie lub zasada działania do dziś nie są nam do końca znane.

Rzymski beton

Starożytni Rzymianie byli doskonałymi budowniczymi, a ich konstrukcje, takie jak chociażby Koloseum, Panteon czy liczne akwedukty, przetrwały często ponad dwa tysiące lat. Kluczem do ich trwałości był unikalny beton, którego dokładna receptura pozostaje tajemnicą do dziś.

Badania wykazały, że rzymski beton zawierał wapno, wodę morską i popiół wulkaniczny, które dobrze ze sobą reagowały i z czasem tworzyły coraz mocniejszą spoinę. Co więcej, w kontakcie z wodą morską beton ten ulegał dalszemu utwardzaniu - współczesny beton się tak zdecydowanie nie zachowuje.

Naukowcy przypuszczają, że gdyby udało się dokładnie zrozumieć tajemnicę rzymskiego betonu, mogłoby to zrewolucjonizować współczesne budownictwo, ale do dziś nie udało się go w pełni odtworzyć.

Bateria z Bagdadu

Zdjęcie Tajemnicza bateria z Bagdadu do dziś zadziwia badaczy / ResearchGate / Wikimedia

Odkrycie ceramicznych dzbanów w Iraku z 200 roku p.n.e. wywołało niemałe zamieszanie w świecie nauki. Wewnątrz naczyń znajdowały się miedziane cylindry oraz żelazne pręty, co przypominało współczesne ogniwa galwaniczne. Naukowcy sugerują, że po wypełnieniu kwasem, np. octem, mogłyby one teoretycznie wytwarzać niewielki prąd.

Chociaż nie udało się jednoznacznie określić ich przeznaczenia, istnieją teorie, że mogły służyć jako źródło elektryczności w procesie srebrzenia przedmiotów w warsztatach rzemieślniczych. Inne teorie zakładają, że miały zastosowanie medyczne lub religijne. Niezależnie od tego, prawdziwa funkcja tych "baterii" wciąż pozostaje zagadką.

Tajemnicze kamienne kule z Kostaryki

Zdjęcie Kamienne kule ludu Diquis / Diego Padilla Durán y Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) / Wikimedia

W latach 30. XX wieku, podczas wycinki dżungli w Kostaryce, robotnicy natknęli się na setki idealnie okrągłych kamiennych kul, niektóre z nich ważyły nawet 16 ton. Okazało się, że te precyzyjnie wyrzeźbione kule stworzone zostały przez okoliczny lud Diquís około 600 roku n.e. Ich nieskazitelna geometria zaskakuje badaczy, zwłaszcza że narzędzia, którymi je wykonano, były stosunkowo prymitywne.

Jedna z teorii zakłada, że były one szlifowane i kształtowane przy pomocy prostych technik, jednak brakuje większych dowodów na poparcie tej hipotezy. Równie tajemnicza pozostaje również ich funkcja - niektórzy badacze sugerują, że mogły służyć celom astronomicznym lub w jakiś sposób symbolizować władzę.

Nierdzewna kolumna z Delhi

Zdjęcie Żelazna kolumna z Delhi stworzono jest z niezwykle wysokiej jakości materiału / Hridya08 / Wikimedia

Stojąca od ponad 1,6 tys. lat w stolicy Indii żelazna kolumna jest kolejnym dowodem na zaskakująco zaawansowaną technologię dawnych cywilizacji. Mimo swojego imponującego wieku i ciągłej ekspozycji na warunki atmosferyczne, kolumna o wysokości ponad 7 metrów i wadze 6 ton pozostaje niemal całkowicie wolna od rdzy. Została wykonana podczas panowania dynastii Guptów, a do jej niezwykłej odporności na korozję najpewniej przyczynia się niska zawartość węgla przy wysokim poziomie fosforu.

To, jak starożytni rzemieślnicy zdołali stworzyć tak odporny na rdzę materiał pozostaje jednak zagadką, zwłaszcza że technologia produkcji podobnie trwałego żelaza nie była znana aż do XX wieku.

