Podręczniki do aktualizacji. Homo sapiens był tam 45 tys. lat temu

Homo sapiens w Azji Wschodniej już 45 tys. lat temu

Nowe analizy artefaktów znalezionych jakiś czas temu na stanowisku Shiyu w północno-wschodnich Chinach pokazały, że zostały one stworzone przez Homo sapiens około 45 000 lat temu. Jest to najwcześniejszy dowód obecności tam współczesnego człowieka, prowokujący do nowej interpretacji artefaktów kulturowych znalezionych wcześniej w tym miejscu.

Shiyu jest znane od dziesięcioleci jako miejsce o ogromnym znaczeniu archeologicznym. Było zamieszkane przez długi czas, głębokość osadu sięga tu 30 metrów, a znajdujące się w nim warstwy osadzały się przez dziesiątki tysięcy lat. Badający go archeolodzy przez lata odkryli bogaty asortyment narzędzi i artefaktów wykonanych i używanych przez ludzi, którzy tam mieszkali.

Reklama

Pierwsze wykopaliska przeprowadzone w 1963 r. przyniosły tysiące obiektów: 15 000 kamiennych artefaktów, tysiące kawałków kości i zębów oraz jedną skamieniałość hominida, a mianowicie fragment kości czaszki zidentyfikowany jako należący do Homo sapiens. Tyle że większość kolekcji, łącznie z fragmentem czaszki, w tajemniczy sposób zaginęła.

Miejsce odzwierciedla proces kreolizacji kulturowej - kontakt między społeczeństwami a przesiedlonymi ludami - łączący odziedziczone cechy z nowatorskimi innowacjami, komplikując w ten sposób tradycyjne rozumienie globalnej ekspansji Homo sapiens wyjaśnia archeolog Francesco D'Errico z Uniwersytetu w Bordeaux.