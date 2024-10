Serial dokumentalny "Ci, którzy przeżyli: katastrofa w Andach", który zagłębia się w tę niesamowitą opowieść, zadebiutuje na Polsat Viasat Explore już 20 października o godzinie 22:05. W trzech trzymających w napięciu odcinkach uczestnicy katastrofy opowiedzą ze wstrząsającymi szczegółami o swoich przeżyciach. To podróż w głąb jednej z najbardziej desperackich historii przetrwania XX wieku.



Katastrofa i jej następstwa

13 października 1972 roku lot 571 urugwajskich sił powietrznych, przewożący drużynę rugby Old Christians Club, rozbił się w Andach z powodu złych warunków pogodowych i błędów nawigacyjnych. Wrak spoczął na lodowcu, ponad trzy i pół tysiąca metrów nad poziomem morza, w miejscu tak odległym, że ratunek wydawał się niemożliwy.

Ocalali znaleźli się w środowisku, gdzie temperatura w nocy spada regularnie nawet do 40 stopni poniżej zera w tym momencie roku. Bez zimowych ubrań i z minimalnymi zapasami żywności, wręcz od razu nie było nadziei na przeżycie.



Rozbitkowie wykorzystali wrak samolotu jako schronienie. Racjonowali żywność, jaką udało im się znaleźć - trochę czekolady, kilka butelek wina. Wiedzieli, że te zapasy nie wystarczą na długo. Grupy poszukiwawcze przeczesywały region przez 11 dni, po czym zrezygnowały, błędnie zakładając, że nikt nie mógł przeżyć katastrofy w tak ekstremalnych warunkach.

Zdjęcie Ocaleni z lotu 571 przeżyli w jednym z najsurowszych miejsc na Ziemi - ośnieżonych Andach / POLSAT VIASAT EXPLORE / materiały prasowe

Dylematy moralne

W obliczu braku ratunku i olbrzymiego osłabienia od głodu i zimna, ocalali stanęli przed tragicznym wyborem - zginąć czy zdecydować się na zjedzenie ciał ich zmarłych przyjaciół. Decyzja ta nie została podjęta pochopnie. Rozbitkowie, wśród których wielu było pobożnymi chrześcijanami, stanęli przed ciężkim dylematem moralnym.

Jednak w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, zaczęli zdawać sobie sprawę, że przetrwanie oznacza przekroczenie granic, o których nigdy by nie pomyśleli. W desperacji zracjonalizowali swój czyn - uznali, że ich przyjaciele, zrozumieliby ich decyzję.



Wytrwałość w obliczu gniewu natury

Przez ponad dwa miesiące ocalali walczyli z mrozem, głodem oraz ogromnym stresem i lękiem. Natura była nieubłagana, a lawiny od czasu do czasu zasypywały wrak, grzebiąc kolejne osoby. Następne ofiary pochłonęła hipotermia, a obrażenia odniesione w katastrofie uniemożliwiły niektórym poruszanie się.

Ci, którzy byli w stanie chodzić, zaczęli rozważać niezwykle niebezpieczną wędrówkę przez bezlitosne pasmo górskie w poszukiwaniu pomocy. Dwóch ocalałych, Nando Parrado i Roberto Canessa, ostatecznie znalazło siłę, by wyruszyć w zdradziecką 10-dniową podróż przez Andy - bez odpowiedniego sprzętu i znajomości terenu.



Z ogromnym głodem i wyczerpani do granic możliwości, wspięli się na wysokość prawie czterech i pół tysiąca metrów nad poziomem morza przez śnieg i skały. Wtedy pierwszy raz od katastrofy uśmiechnęło się do nich szczęście. Udało im się trafić na chilijskiego pasterza, który poprowadził ich w bezpieczne miejsce i pozwolił wezwać pomoc.

Zdjęcie Fernando Nando Parrado - jeden z członków wyprawy, która uratowała rozbitków lotu 571 / POLSAT VIASAT EXPLORE / materiały prasowe

Cud przetrwania

20 grudnia 1972 roku, po ponad dwóch miesiącach agonii, świat w końcu dowiedział się o ocalałych. Ekipa ratunkowa, kierowana przez Parrado i Canessę, dotarła na miejsce katastrofy i uratowała pozostałych ocalałych. Spośród 45 ludzi którzy weszli na pokład samolotu, przeżyło tylko 16. Każdy z nich na zawsze pozostanie z ciężarem drastycznych decyzji, które musieli podjąć i olbrzymim żalem za przyjaciółmi, których stracili.

Dziedzictwo Andów

Historia katastrofy samolotu w Andach jest mrożącym krew w żyłach przypomnieniem tego, jak wiele jest w stanie zrobić człowiek, by przetrwać. Ci, którzy przeżyli, byli zwykłymi ludźmi postawionymi

w ekstremalnej sytuacji, zmuszonymi do znoszenia niewyobrażalnego cierpienia, aby móc pozostać przy życiu. Ich historia, niegdyś pogrzebana pod śniegiem i lodem Andów, jest obecnie jedną z najbardziej znanych opowieści o przetrwaniu we współczesnej historii.

Serial dokumentalny "Ci, którzy przeżyli: katastrofa w Andach" rzuca nowe światło na tę wydarzenie, przedstawiając nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe i relacje tych, którzy przeżyli. To wstrząsająca, ale głęboko ludzka historia przetrwania, odporności i woli życia. Dzięki barwnym opowieściom ocalałych poznamy całą historię ich heroizmu, znaną dziś jako "cud w Andach". To głęboko poruszająca opowieść, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Premiera serii "Ci, którzy przeżyli: katastrofa w Andach" już 20 października o godzinie 22:05 na Polsat Viasat Explore. Kolejne odcinki w niedziele o tej samej porze.