Żelazna obręcz z Forsa (Forsaringen) z prowincji Hälsingland w Szwecji jest datowana na IX lub X wiek. Ten średniowieczny artefakt z czasów wikingów od lat stanowił dla naukowców zagwozdkę - po obu stronach obręczy wyryto ok. 250 znaków runicznych.

Choć wielu badaczy podjęło się odkodowania zapisów i ustalono wiele konkretów, to nie było pewności co do pełnego znaczenia treści na obręczy. Teraz doszło do ponownej interpretacji run i wyniki badań dały lepszy wgląd w praktyki stosowane w epoce wikingów.

Najstarszy zachowany tekst prawny w Skandynawii

Od dawna wnioskowano, że żelazny artefakt jest związany z obowiązującymi w tamtych czasach prawami, ukazując praktyki dotyczące pobierania grzywien za wykroczenia. Teraz jednak uściślono znaczenie run. Rodney Edvinsson, profesor historii gospodarczej na Uniwersytecie w Sztokholmie, zaproponował nową interpretację znaków na obręczy i tym samym wpłynął na rozumienie ekonomii epoki wikingów.

- Nowa interpretacja inskrypcji runicznej na obręczy z Forsa zapewnia świeży wgląd w system monetarny epoki wikingów i stanowi najstarszy udokumentowany zapis wartości w Skandynawii. Inskrypcja opisuje, jak elastycznie wikingowie obchodzili się z grzywnami. Zostało to podkreślone w badaniach przeprowadzonych na Wydziale Historii Gospodarczej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Sztokholmskiego, opublikowanych niedawno w „Scandinavian Economic History Review” - podaje w komunikacie rzeczona uczelnia.