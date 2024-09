To dzięki nim możliwe było wirtualne "odwinięcie" zmumifikowanych szczątków i ujawnienie szczegółów dotyczących wyglądu faraona, jego struktury szkieletowej oraz niektórych zachowanych organów wewnętrznych, w tym serca i mózgu. Co więcej, pozwoliło to ustalić, że Amenhotep I, którego imię oznaczało "Amon jest zadowolony" (nawiązując do starożytnego egipskiego boga powietrza), miał ok. 1,67 metra wzrostu, jego zęby były w dobrym stanie, a włosy kręcone.

Nie wyglądał jak na posągach

Skan nie wykazał wprawdzie jednoznacznej przyczyny śmierci, ale szacuje się, że faraon zmarł w wieku ok. 35 lat. W tym miejscu warto też dodać, że pomimo młodego wieku rządził długo, bo tron objął najpewniej już jako dziecko i do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku wspomagała go matka Ahmose-Nefertari. Badanie zasugerowało również, że doznał on kilku obrażeń pośmiertnych, prawdopodobnie zadanych przez rabusiów grobów lub przez balsamistów, którzy później ponownie owinęli mumię.

I teraz najciekawsze, po odtworzeniu twarzy faraona Cicero Moraes zauważył, że nie zgadza się ona z wizerunkami przedstawionymi na w posągach: "Wiele mumii, takich jak Amenhotep I, wykazuje retrognatyzm lub przodozgryz, co nie jest odpowiednio odzwierciedlone w posągach. (...) Ogólnie posągi Amenhotepa I są zgodne ze sobą w okolicy nosa, ale delikatniejsze w okolicy glabelli i bardziej wystające w okolicy podbródka.

To praca nie tylko nasza, ale wszystkich, którzy poważnie studiowali i badają starożytny Egipt, dzieląc się swoimi odkryciami podsumował grafik.