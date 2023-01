Zaskakujące znalezisko za naszymi granicami. Przetrwało 3000 lat a wraz z nim wielkie skarby

Niemieccy archeolodzy od 2021 roku prowadzą prace archeologiczne na terenie miasta Germering w Górnej Bawarii, na których znajdują się pozostałości prehistorycznej osady. Od tamtego momentu udało im się odkryć wiele znalezisk. Niemniej teraz dosłownie odkryli prawdziwe bogactwo. Na pierwszy rzut oka znalezisko wygląda jak jedna z wielu prehistorycznych studni, znalezionych do tej pory w regionie. W środku jednak zawierała mnóstwo drogich skarbów jak ceramiczne naczynia, bursztynowe paciorki czy nawet... oprawiony zwierzęcy ząb.

Zdjęcie W studni archeolodzy znaleźli m.in. 26 spinek do ubrań z brązu. Skarb zawierał także 70 naczyń ceramicznych z różnych epok / Marcus Guckenbiehl / domena publiczna

Badacze oszacowali, że odkryta studnia ma 3000 lat. Znalezione w niej skarby to przede wszystkim drogie przedmioty z epoki środkowego i późnego brązu, które datują się od 1800 do 1200 roku p.n.e. Znajdują się w niej jednak także elementy z innych epok, nawet ze średniowiecza.

Zdjęcie Ceramiczne naczynia znalezione w studni / Marcus Guckenbiehl / domena publiczna

Szczególnie zaskakuje archeologów niezwykle dobra jakość znalezionych skarbów, jak i przede wszystkim samej studni.

Niezwykle rzadko zdarza się, by studnia przetrwała w tak dobrym stanie ponad 3 tysiące lat. Jej drewniane ściany zachowały się całkowicie na dnie i są jeszcze częściowo wilgotne od wód gruntowych. To wyjaśnia również dobry stan znalezisk wykonanych z materiałów organicznych, które są teraz dokładniej badane. Mamy nadzieję, że dzięki temu uzyskamy więcej informacji o życiu codziennym ówczesnych osadników dr Jochen Haberstroh, archeolog odpowiedzialny w Bawarskim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Zdjęcie Odkryta studnia ma około 5 metrów długości, będąc głębsz niż standardowe konstrukcje w regionie. Od 2021 roku archeolodzy znaleźli je w okoliach Germering / Marcus Guckenbiehl / domena publiczna

Prehistoryczna studnia jako ważne miejsca kultu

Badacze zaznaczają, że odkryta studnia niekoniecznie służyła do zdobywania wody. Tak duża liczba skarbów z różnych epok sugeruje, że była miejscem ważnych rytuałów. Archeolodzy zaznaczają, że nienaruszony stan różnych skarbów wskazuje na to, że nie były wrzucane do studni a ostrożnie opuszczane.

Nawet dzisiaj fontanny dla wielu osób mają w sobie coś magicznego. Wyrzucamy monety w nadziei, że nasze życzenia zostaną spełnione. Nie potrafimy dokładnie wyjaśnić, jakimi motywami kierowali się nasi przodkowie 3000 lat temu, oferując biżuterię i inne cenne prezenty. Można jednak przypuszczać, że miały one służyć jako ofiary za dobre zbiory Mathias Pfeil z Bawarskiego Urzędu Ochrony Zabytków

Obecnie niemieccy archeolodzy badają wszystkie znalezione skarby, sprawdzając dalej dno niezwykłej studni. Zakładają bowiem, że mogą się w nim ukrywać kolejne znaleziska.