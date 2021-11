Inwestor Facebooka o planach stworzenia Metaverse: To zły pomysł

Facebook już od dawna nie jest tylko i wyłącznie właścicielem największej na świecie platformy społecznościowej. Stąd też rebranding firmy i zmiana nazwy na Meta. Amerykańskie przedsiębiorstwo skupi większość swoich sił na tworzeniu metawersum. W ten sposób Mark Zuckerberg chce przenieść naszą rzeczywistość do świata wirtualnego, w którym ludzie będą mogli pracować, grać, bawić się i relaksować. Nie będzie już konieczności przenoszenia się do dużego miasta, by być w centrum wydarzeń.

Nie wszystkim podobają się plany Marka Zuckerberga. Jeden z wczesnych inwestorów Facebooka, Roger McNamee jest sceptycznie nastawiony do zamiarów przedsiębiorstwa. W rozmowie z BBC ostro wypowiedział się o projekcie metawersum: “to zły pomysł, a fakt, że siedzimy tu i zachowujemy się jakby to było normalne powinien być alarmujący". Stwierdził on też, że Facebook nie powinien dostać pozwolenia na stworzenie “dystopijnego metawersum".

“Facebook powinien stracić prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. Nadzorca powinien wydawać wstępne zgody na wszystko, co chcą zrobić. Ilość szkód, które wyrządzili jest nie do policzenia" - powiedział Roger McNamee.

Z kolei Chief Product Officer Mety Chris Cox przekonuje, że pracownicy na całym świecie są zmęczeni wideokonferencjami, a metawersum pozwoli im ich doświadczyć w innych sposób.