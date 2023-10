Spis treści: 01 Wolne Wi-Fi? Jest na to sposób

02 Jak działa wzmacniacz WiFi?

03 Jak podłączyć wzmacniacz WiFi?

04 Jak wzmocnić sygnał WiFi domowym sposobem?

Wolne Wi-Fi? Jest na to sposób

WiFi w domu może osiągać bardzo dobrą prędkość, lub wręcz przeciwnie, działać wolno i niestabilnie. Istnieją jednak sposoby na to, aby przyspieszyć internet w domu. Jeżeli wymieniliśmy router na nowy, a nasza prędkość internetu od operatora jest wysoka (bo np. mamy światłowód), to jest jeszcze coś, co możemy zrobić.

Chodzi oczywiście o wzmacniacz WiFi, czyli specjalne urządzenie, które może poprawić jakość naszego internetu bezprzewodowego. Jak działa wzmacniacz WiFi i czy przyda się on nam w codziennym korzystaniu z internetu?

Jak działa wzmacniacz WiFi?

Wzmacniacz WiFi (repeater WiFi) to niewielki przekaźnik, który z jednej strony odbiera sygnał WiFi z routera, a następnie przekazuje go dalej. Urządzenie to jest wyposażone w anteny, dzięki którym może odbierać i wysyłać sygnał z naszego routera. Nie musimy podłączać go bezpośrednio do internetu kablem. Wystarczy, że podczas konfiguracji podłączymy go do naszej sieci WiFi.

Działanie wzmacniacza WiFi polega teraz na tym, że odbierając internet może go przekazać dalej z większą siłą. Oznacza to, że gdy nasze urządzenie (np. komputer czy telefon) będzie daleko od routera, bliżej będzie mieć wzmacniacz WiFi. W ten sposób połączy się z siecią bardziej stabilną i o mocniejszym sygnale. Można stwierdzić, że wzmacniacz to przedłużacz do WiFi. Zwiększa on zasięg sieci domowej, wspierając w tym router.

Kiedy kupić wzmacniacz do WiFi?

Nasz dom lub mieszkanie ma wiele metrów kwadratowych i zasięg routera nie jest wystarczający

Mamy w domu grube ściany i w niektórych pomieszczeniach zasię WiFi jest słaby

Chcemy uzyskać lepszą prędkość internetu np. w telewizorze lub konsoli daleko od routera

Poza domem (np. na ogrodzie) zasięg WiFi jest bardzo słaby

Jak podłączyć wzmacniacz WiFi?

Konfiguracja wzmacniacza WiFi jest prosta, ale w dużej mierze zależy od wybranego modelu. Tak czy inaczej, podłączenie wzmacniacza WiFi do routera zamknie się w kilku krokach. Po pierwsze, musimy się upewnić że mamy w domu działający i podłączony router z siecią WiFi.

Teraz należy wybrać miejsce, gdzie podłączymy wzmacniacz WiFi. Z reguły urządzenie wpina się bezpośrednio do gniazdka z prądem, bez niepotrzebnych kabli. Jakie miejsce na wzmacniacz będzie najlepsze? Warto wybrać takie, które z jednej strony jest niedaleko obszaru ze słabym sygnałem, a z drugiej nadal ma dostęp do dobrego zasięgu WiFi. Jeżeli router jest w sypialni, a słaby zasięg jest w salonie, warto spróbować podłączyć go w korytarzu pomiędzy.

Po włączeniu wzmacniacza należy skorzystać z dedykwanej aplikacji producenta. Przy zakupie nowego sprzętu mamy pewność, że nasz model jest obsługiwany. Po zalogowaniu się należy wybrać nazwę naszej sieci i wpisać hasło do WiFi. Wzmacniacz może utworzyć przedłużenie sieci z tym samym hasłem, która będzie dostępna dla reszty urządzeń.

Jak wzmocnić sygnał WiFi domowym sposobem?

Sposobem na domowe poprawienie jakości sygnału WiFi w domu jest zmiana kanału. O co chodzi z kanałem WiFi? To sposób na znalezienie takiej częstotliwości, która zapewni najlepsze działanie bezprzewodowego internetu. Wystarczy znaleźć najmniej zatłoczony kanał i skorzystać z jego możliwości.

Wystarczy zalogować się do naszego routera. W tym celu korzystamy z adresu IP 192.168.1.1 w przeglądarce i logujemy się poprzez podanie loginu i hasła. Następnie należy znaleźć zakładkę kanałów, a potem wybrać inny, możliwie najmniej zatłoczony.