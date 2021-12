Najgorsza firma 2021 roku? Nie, to nie Amazon

W tym roku portal Yahoo zdecydował się wybrać nie tylko najlepszą, ale również najgorszą firmę 2021 roku. Co ciekawe, okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. Jako że społeczeństwo rzadko lubi chwalić koncerny technologiczne, bo każdy z nich ma coś na sumieniu, to oddanie głosu na najgorszą firmę zrobiło niesamowitą furorę.

Nieco zmieniony konkurs praktycznie pominął zwycięzcę w kategorii najlepszej firmy, a maksymalnie skupił się na tej najgorszej. Najlepszą firmą stał się Microsoft. Ta wiadomość nie powinna dziwić, ponieważ koncern wyśmienicie radzi sobie na rynku. Można śmiało rzec, że jest wzorem do naśladowania w kwestii produkcji świetnych urządzeń czy oprogramowania oraz rozwoju technologii chmurowych i działalności np. na giełdzie.

Zdjęcie Jeden z wczesnych inwestorów Facebooka w ostrych słowach wypowiedział się o planach Marka Zuckerberga / 123RF/PICSEL

Tymczasem najgorszą nie został Amazon, chociaż według wielu tak powinno się stać. Jest nią Facebook. Oczywiście, Facebook, jako firma, już nie istnieje, ale wszyscy wiedzą, że chodzi tutaj o Metę. Nie można tutaj nie wspomnieć, że Meta zgarnęła ponad 50 procent wszystkich oddanych głosów. Oznacza to, że społeczeństwo jej wprost nienawidzi.

Dlaczego ludzie nienawidzą Facebooka?

Czy Facebook/Meta na to zasłużyli? Eksperci uważają, że głównym powodem zwycięstwa w rankingu na najgorszą firmę 2021 roku są plany ogłoszone przez Marka Zuckerberga. Chodzi właśnie o zmianę Facebooka w Meta i przeniesienie nas do świata wirtualnego Metaverse, gdzie miliarder zamknie użytkowników serwisu w wygenerowanym przez siebie świecie, a inwigilację wzniesie na poziom, który przyprawiłby o ból głowy nawet Orwella.

Do tego dochodzą również problemy z jego innymi serwisami, czyli WhatsAppem, czy Instagramem, na których aktywność sprzyja powstawaniu chorób psychicznych u młodych użytkowników lub nawet coraz częściej kończy się samobójstwami. Na drugim miejscu w rankingu najgorszej firmy pojawił się serwis Alibaba, ale trzeba tutaj podkreślić, że znalazł się bardzo daleko za Facebookiem.