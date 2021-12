Agencja Bloomberg poinformowała właśnie, że personel pracujący w magazynach Amazona może od 17 grudnia mieć przy sobie prywatne telefony i decyzja taka obowiązuje do odwołania. Koncern wprowadził stosowny zakaz lata temu, nieco poluzował obowiązujące zasady w związku z pandemią Covid-19, ale od nowego roku wszystko miało wrócić do normy, czyli "żadnych prywatnych smartfonów w czasie pracy w magazynie" (amerykańskie prawo na to pozwala, jeśli w grę wchodzi poprawa bezpieczeństwa pracowników czy zagrożenie wyciekiem wrażliwych informacji).



Wygląda jednak na to, że ostatnie tragiczne wydarzenia, a mianowicie tornado, które uderzyło w magazyn firmy w Edwardsville w Illinois i zabiło 6 osób, zmusiły Amazon do ponownego przemyślenia tej kwestii. Oczywiście firma oficjalnie w żaden sposób nie tłumaczy swojej decyzji, ale pracownicy zostali już poinformowani, że do odwołania obowiązywać będą złagodzone zasady dotyczące telefonów w miejscu pracy.



Pracownicy magazynów Amazona mówią "dość"

Warto przypomnieć, że pracownicy magazynów zażądali dostępu do swoich smartfonów ze względu na komunikaty bezpieczeństwa i żeby pozostać w kontakcie z osobami na zewnątrz na wypadek sytuacji kryzysowych - jak choćby ostatnie tornado, które uwięziło mnóstwo osób w zniszczonym magazynie.



Zdjęcie Pracownicy domagali się dostępu do swoich smartfonów w czasie pracy ze względów bezpieczeństwa / Dan Kitwood / Getty Images

Sytuacja pokazała, że prośby były jak najbardziej zasadne, a do tego wydaje się, że Amazon i tak spotkałby się w styczniu z ogromną falą sprzeciwu ze strony pracowników, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia na temat zachowania firmy w obliczu tego zagrożenia.



Jedna z kobiet zajmujących się dostawą paczek była zmuszana przez dyspozytora do dostarczania paczek, chociaż w okolicy rozległy się już sygnały alarmowe w związku z nadciągającą trąbą powietrzną. Ten argumentował to faktem, że ostrzeżenia nie wystarczą i pracę będzie można przerwać dopiero w momencie, kiedy zdecyduje o tym sam Amazon.



Co więcej, z bardzo negatywnym przyjęciem spotkała się także reakcja Jeffa Bezosa na te wydarzenia, bo ten najpierw udostępnił na Instagramie zdjęcie z załogą kosmiczną Blue Origin, która jako kolejna weszła na pokład rakiety New Shepard, a dopiero późnym wieczorem odniósł się do tragedii z Edwardsville.