Sieć 5G staje się coraz szybsza. Oto nowe globalne rekordy

Najlepszym przykładem tego, jak jeszcze bardzo można udoskonalić sieć 5G niech będzie najnowsze osiągnięcie firmy Samsung i Qualcomm. Amerykanie i Koreańczycy wspólnie opracowali nowe urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych przez sieć 5G. Efekt? Udało się ustanowić nowy globalny rekord, który wynosi teraz aż 8,08 Gb/s.

Inżynierowie chwalą się, że to niemal 4 razy większa przepustowość w porównaniu z tą oferowaną w 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii, gdy sieć 5G dopiero raczkowała i zainteresowanie nią nie było tak ogromne jak teraz. Warto tutaj też mocno podkreślić, że udało się zwiększyć niemal 2 razy prędkość transferu z tym dostępnym na początku 2021 roku.

Reklama

Zasługą tego wspaniałego wyniku jest Snapdragon X65 5G Modem-RF System. Jest to technologia dostarczona przez firmę Qualcomm. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium Plano w Teksasie, dzięki w pełni zwirtualizowanemu RAN i Core, mmWave 5G Compact Macro oraz Massive MIMO. Obie korporacje podały, że w eksperymentach wykorzystano technologię New Radio Dual Connectivity (NR-DC). Posłużyła ona w celu połączenia widm mmWave (użyto pasma o szerokości 800 MHz) i średniego pasma 5G (szerokość 100 MHz).

Polski operator Plus podał, że w zasięgu jego superszybkiej sieci 5G znajduje się już 19 milionów mieszkańców kraju. Plus testuje komercyjnie także 5G typu SA (standalone), czyli sieć niezależną od infrastruktury LTE. Takie zmiany powinny dać nam poczucie korzystania z nowego standardu, w tym niskie opóźnienia i stabilność transferu. W naszym kraju Orange, Play i T-Mobile używają pasma 2100 MHz, natomiast Plus pasma 2600 MHz.