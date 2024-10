Tym razem jednak będą musieli działać w parach i nie tylko zadbać o własne przetrwanie, ale również ocalić cudze życie. To będzie wymagało dużego profesjonalizmu i pokonania strachu. Czy zdołali nauczyć się już tyle, że zdobędą się na odwagę zrobić kolejny krok do własnej doskonałości?

Wszyscy zdecydowani na wykonanie tego zadania zostaną pogrupowani w pary i wypłyną w tym celu na środek jeziora wraz z instruktorem Gniadym - byłym operatorem JW. FORMOZA. Jeden z nich będzie musiał wskoczyć do lodowatej wody i utrzymać się na jej powierzchni, dopóki motorówka nie zatoczy koła.

W tym czasie zadaniem drugiego z pary będzie wykazanie się zimną krwią i takim opanowaniem, żeby zdążyć w ułamku sekundy zarzucić na rękę tonącego ratunkową obręcz i włożyć całą swoją siłę, by wciągnąć go na pokład łódki.

Zdjęcie 8 rekrutów w półfinale „Siły Specjalne Polska” zmierzy się ze „Strachem”… topienia / Polsat

Jak w takich warunkach zadziała ich wola walki?

Po zadaniu przyjdzie czas na podsumowanie rekrutów. Dowódca instruktorów, Zachar zwrócił uwagę na przemianę nr. 3, Rafała. - "Trójka w tym momencie wykonał zaskakujący zwrot. Jak go obserwowałem od początku, to miał lekceważące podejście do tego kursu. Wielokrotnie się podśmiewał i myślałem, że nic nie będzie w stanie wpłynąć na to, żeby zaczął poważnie traktować to, co my z nim tutaj robimy. Był pewny siebie i arogancki, ale w poprzednich zadaniach już było widać pewne zmiany". Zaobserwowane zachowanie przez Zachara potwierdził rekrut, przedstawiając swoje zdanie na ten temat - "Wszyscy do mnie przychodzą od dwóch dni i pytają - czemu się nie uśmiecham? Potrzebuję czasu, żeby już sobie spokojnie przemyśleć i nie śmieszy mnie to" - mówi 3.

W tym odcinku nadejdzie też czas na spotkania z najbliższymi, a raczej wysłuchaniu nagranych przez nich wiadomości. Czy słowa rodziny i przyjaciół zmotywują ich, by do końca dać z siebie wszystko, czy raczej zachęcą do szybkiego powrotu do swojego naturalnego środowiska?

"Siły Specjalne Polska" we wtorek o godz. 20.10 w Polsacie.