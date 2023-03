Architektoniczny Nobel 2023 przyznany. Laureatem projektant muzeów

Sir David Chipperfield jest 52. nagrodzoną osobą. Nagroda Pritzera (Pritzker Architecture Prize) jest uważana za najważniejsze wyróżnienie w międzynarodowej architekturze.

Najważniejszą nagrodę dla architektów otrzymał Brytyjczyk

— Subtelny, ale potężny, stonowany, ale elegancki, jest płodnym architektem, który jest radykalny w swojej powściągliwości, demonstrując swój szacunek dla historii i kultury, jednocześnie szanując istniejące wcześniej zabudowane i naturalne środowisko, gdy na nowo wyobraża sobie funkcjonalność i dostępność nowych budynków i renowacji poprzez ponadczasowy, nowoczesny design, który stawia czoła palącym zmianom klimatycznym, przekształca relacje społeczne i ożywia miasta — tak jury podsumowuje tegorocznego laureata.

Zdjęcie Sir David Alan Chipperfield / Tom Welsh / materiał zewnętrzny

Nagrodzony Brytyjczyk urodził się w 1953 roku, karierę rozpoczął po ukończeniu w 1976 roku Kingston School of Art oraz Architectural Association w 1977.

— Taka zdolność do wykonywania przemyślanych projektów jest wymiarem zrównoważonego rozwoju, który nie był oczywisty w ostatnich latach. Zrównoważony rozwój jako istota nie tylko eliminuje to, co zbędne, ale jest także pierwszym krokiem do tworzenia struktur zdolnych do przetrwania, fizycznie i kulturowo — dodaje w uzasadnieniu jury.



Nim rozpoczął projektowanie na własną rękę, pracował dla innych architektów, którzy również otrzymali Pritzera, jak Norman Foster czy Richard Roberts. Pracownia, którą założył w 1985 roku, ma obecnie swoje biura w Berlinie, Mediolanie, Szanghaju i Santiago de Compostela.

Jestem bardzo wzruszony otrzymaniem tego niezwykłego zaszczytu i znalezieniem się w gronie laureatów. Traktuję tę nagrodę jako zachętę do dalszego zwracania uwagi nie tylko na istotę architektury i jej znaczenie, ale także na wkład, jaki jako architekci możemy wnieść w sprostanie egzystencjalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i nierównościami społecznymi. skomentował otrzymanie nagrody Chipperfield

Muzea, budynki użyteczności publicznej i renowacje

Karierę architekta budynków użyteczności publicznej i kulturalnych rozpoczął projektując w 1997 roku Muzeum Rzeki i Wioślarstwa nad Tamizą. Swoją pozycję ugruntował m.in. projektami muzeum sztuki Hepworth w Wakefield w 2011 roku, Saint Louis Art Museum w Missouri w 2013 r., Museo Jumex w Mexico City w 2013 r. czy Simon Galerie w Berlinie w 2018 roku.

Inną specjalnością Chipperfielda jest renowacja budynków. Odnowił m.in. berlińskie Neues Museum pierwotnie autorstwa Friedricha Augusta Stülera oraz Neue Nationalgalerie zaprojektowaną przez Ludwiga Miesa van der Rohe.



Jedną z ciekawych realizacji była zlecona przez firmę Generali renowacja budynku Prokuracji Starej (Procuratie Vecchie) na Placu św. Marka w Wenecji. Dzięki temu duża część budynku została udostępniona osobom z zewnątrz po raz pierwszy od 500 lat.

Zdjęcie Procuratie Vecchie / Richard Davies / materiał zewnętrzny

Ceremonia wręczenia nagrody

Tegorocznemu jury przewodniczył architekt Alejandro Aravena, a w jego skład wchodzili architekci Kazuyo Sejima, Deborah Berke, Wang Shu i Benedetta Tagliabue. W panelu uczestniczył także historyk Barry Bergdoll, krytyk André Aranha Corrêa do Lago, prawnik Stephen Gerald Breyer i dyrektor wykonawczy Pritzker Architecture Prize Manuela Lucá-Dazio. Chipperfield odbierze nagrodę podczas ceremonii wręczenia w Atenach, która odbędzie się w maju.

W 2022 roku nagrodą uhonorowano Diébédo Francis Kéré - pierwszego afrykańskiego architekta. Spośród wszystkich laureatów warto wspomnieć o Zaha Hadid, brytyjskiej architekt, której biuro (o tej samej nazwie), a precyzyjniej rzecz ujmując jego projekty co jakiś czas goszczą na łamach Geekweeka.

Zobacz poniżej wybrane projekty i renowacje Sir Davida Chipperfielda.

Zdjęcie Amorepacific, Seul, Korea Południowa / Noshe / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Royal Academy of Arts, Londyn, Wielka Brytania / Simon Menges / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Royal Academy of Arts / Simon Menges / materiał zewnętrzny

Zdjęcie The Neues Museum, Berlin, Niemcy / Ute Zscharnt/David Chipperfield Architects / materiał zewnętrzny

Zdjęcie James-Simon-Galerie, Berlin, NIemcy / Simon Menges / materiał zewnętrzny

Zdjęcie The Hepworth Wakefield, Wielka Brytania / Iwan Baan / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Museo Jumex, Meksyk (miasto), Meksyk / Simon Menges / materiał zewnętrzny