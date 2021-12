Nagolenniki z brązu zostały znalezione w dwóch różnych lokalizacjach. Z uwagi na rozwinięty system korzeniowy drzew w lesie, gdzie dokonano odkrycia, znaleziska mogły pierwotnie być zdeponowane w zupełnie innym miejscu.

Odkrycia pierwszych czterech brązowych przedmiotów dokonał członek Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja", Krzysztof Opic.

Dalsze pracy poszukiwawcze, w których wziął udział Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu oraz pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego doprowadziły do znalezienia kolejnych trzech podobnych artefaktów.

Reklama

Odkrycie archeologiczne na Podkarpaciu. Artefakty mają 2,5 tys. lat

Przedmioty zostały przekazane pracownikom Instytutu Archeologii UR celem dalszego opracowania naukowego. Wstępnym zdaniem badaczy nagolenniki były pewną formą depozytu złożonego w ziemi, który najpewniej ktoś chciał później odebrać.

Nie wyklucza się również teorii o sakralnej lub rytualnej roli przedmiotów z brązu. Być może ktoś złożył je w tym miejscu jako ofiarę za pomyślność w życiu.

Wiek nagolenników został oszacowany na wczesną epokę żelaza, czyli drugą połowę VII-VI wieku p.n.e. Charakter przedmiotów jest podobny do tych znajdowanych na terenie Sądecczyzny oraz na Lubelszczyźnie i Mazowszu.

Do wykonania artefaktów potrzeba było bardzo dużo materiału, co może sugerować, że właściciel nagolenników był osobą zamożną i o wysokim statusie społecznym. Do dzisiaj nie zostały w pełni zgłębione zwyczaje i kultura społeczności zamieszkujących te tereny. Być może znalezisko jest kolejnym tropem do poznania nieodkrytej wcześniej starożytnej osady.

Przeczytaj też: Zagadkowy schron z czasów wojny. Co odkryto w przęśle mostu w Kurowie?