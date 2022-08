Prestige HD Supreme Rose - 10 mln złotych

Miano najdroższego telewizora na świecie nosi zaprojektowany przez Stuarta Hughes’a Prestige HD Supreme Rose, którego wartość wynosiła w momencie wydania nieco ponad 10 milionów złotych. Co wpływa na tak olbrzymią cenę tego 55-calowego urządzenia?

Otóż z pewnością jest to 28 kilogramów złota, z którego je wykonano. Co więcej, telewizor ozdobiono również 72 diamentami oraz innymi kamieniami szlachetnymi takimi jak ametyst czy kamień słoneczny. Do produkcji użyto również ręcznie przyszywanej skóry aligatora.

Projektant wykonał zaledwie trzy takie urządzenia. Warto wspomnieć, że miało to miejsce w 2010 roku, kiedy cena złota była praktycznie dwa razy niższa niż obecnie. Być może, dziś za wspomniany telewizor zapłacilibyśmy o wiele więcej.

Reklama

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe - 645 mln złotych

Podczas majowej licytacji Sotheby's w Stuttgarcie pewien anonimowy kolekcjoner zapłacić za Mercedesa 300 SLR Uhlenhaut Coupe rekordowe 645 milionów złotych, czyniąc samochód najdroższym w historii.

W latach 1955-1956 wyprodukowano zaledwie dwie sztuki wspomnianego modelu. Jednym z nich swego czasu podróżował inżynier Mercedesa Rudolf Uhlenhaut, któremu pojazd zawdzięcza nazwę.

Samochód potrafi osiągnąć prędkość do 290 kilometrów na godzinę, co swego czasu czyniło go najszybszym na świecie.

Zdjęcie 450 milionów dolarów za obraz / domena publiczna

Zbawiciel świata - 2 mld złotych

Na nowojorskiej aukcji Christie's w 2017 roku sprzedano obraz zatytułowany "Zbawiciel świata" (łac. Salvator Mundi) za rekordowe 450 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu ponad dwa miliardy złotych. Nabywcą był obecny minister kultury Arabii Saudyjskiej Badr bin Abdullah Al Saud.

Do dziś nie ma pewności, kto namalował wspomniany obraz. Najprawdopodobniej był to sam Leonardo da Vinci lub jeden z jego uczniów. Eksperci wciąż mają co do tego wątpliwości i zapewne nigdy ich nie rozwieją.

Zobacz także: 2779 telefonów i 101733 kapsli. Oto największe kolekcje na świecie

Antilia - 9 mld złotych

Najdroższą prywatną rezydencją jest położona w Bombaju Antilia należąca do miliardera Mukesha Ambaniego. Kosztowała ona około dwóch miliardów dolarów, czyli w przeliczeniu nieco ponad dziewięć miliardów złotych.

Jej właściciel w 2021 roku znalazł się na liście 10 najbogatszych ludzi świata według magazynu Forbes z majątkiem szacowanym na 84,5 miliarda dolarów, co oznacza, że nawet tak droga rezydencja nie była dla niego znaczącym wydatkiem.

Zdjęcie Charakterystyczny szczyt Antilli / A.Savin / Wikimedia

A co ciekawego możemy znaleźć w tym 173-metrowym wieżowcu? Na 27 piętrach umieszczone między innymi: kino z salą na 50 osób, świątynię, salę balową, studio jogi, lodziarnię, spa, baseny, a nawet grotę śnieżną. Na terenie rezydencji znajdują się również trzy lądowiska dla helikopterów oraz garaż mieszczący ponad 160 samochodów.

Zobacz także: Najdziwniejsze wysokościowce na świecie. Zaskakują swoim kształtem

History Supreme - 21 mld złotych

Projektant najdroższego telewizora, Stuart Hughes, miał również okazję czuwać przy produkcji najdroższego jachtu na świecie. Do jego budowy zużyto między innymi ponad 100 000 kilogramów złota i platyny oraz inne drogocenne tworzywa jak kości tyranozaura czy meteoryty.

Nabywcą luksusowego statku History Supreme został pewien nieujawniony miliarder z Malezji. Za tę samą ceną mógłby on czysto hipotetycznie kupić co najmniej dwie rekordowo drogie rezydencje, 10 wybitnych obrazów Leonarda da Vinci, 32 mercedesy 300 SLR Uhlenhaut Coupe albo 2100 telewizorów wykonanych z 28 kilogramów złota.

Chcecie dowiedzieć się, ile mogą być warte przedmioty znajdujące się w waszych domach? Zgłaszajcie się do programu "Łowcy skarbów. Kto da więcej", w którym kolekcjonerzy i dealerzy sztuki licytować będą przyniesione przez uczestników różnorodne przedmioty. Program emitowany będzie od września w Czwórce, a zgłoszenia przyjmowane są jeszcze na fanpage’u programu.