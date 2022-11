Parujące okulary to duży dyskomfort. Z takim stwierdzeniem zgodzą się wszyscy, którzy korzystali ze szkieł jesienią i zimą.

Każdy powrót do domu, wejście do sklepu czy innego budynku jest okupywany koniecznością czyszczenia okularów lub czekania, aż te łaskawie pozwolą nam ponownie widzieć.

Są sposoby na zaparowane okulary.

Dlaczego okulary parują?

Zaparowane okulary to problem objawiający się najczęściej jesienią i zimą. Wszystkiemu winne są temperatury, a dokładniej różnice pomiędzy zimnym powietrzem na dworze a ogrzanymi wnętrzami budynków.

Ciepłe powietrze styka się z zimną powierzchnią szkieł, w efekcie czego dochodzi do osadzenia się na nich pary wodnej.

Załóż dobrze okulary na nos

Choć co do zasady okulary zakładamy na nos, ich umiejscowienie może widocznie wpłynąć na to, czy szkła zaparują podczas ich użytkowania. Aby zapobiec takiej sytuacji, należy upewnić się, czy nasze szkła i oprawki nie przylegają zbyt mocno do twarzy. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na odległość od kości policzkowych.

Odpowiednie umiejscowienie okularów ważne jest również w przypadku osób korzystających z maseczek, co często zdarza się np. w szpitalach czy przychodniach. W tym wypadku dolna część oprawek powinna znajdować się nad maseczką, przytrzymując jej górną część. To pomaga w odpowiedniej cyrkulacji powietrza i ogranicza parowanie szkieł.

Mydło i woda nie tylko do rąk

Woda w połączeniu z detergentem w postaci mydła nadaje się świetnie nie tylko w celu utrzymywania higieny, ale może pomóc w sytuacji, gdy przeszkadzają nam zaparowane szkła okularów. Wystarczy, że umyjemy je przy pomocy wspomnianego duetu, a nasz problem powinien zniknąć, lub przynajmniej zostanie ograniczony.

Najważniejszym czynnikiem jest tutaj mydło, które zmniejsza napięcie powierzchniowe na szkłach okularów. Dzięki temu zmniejsza przywieranie cząsteczek wody do szklanej powierzchni, a co za tym idzie, zmniejsza jej podatność na parowanie. Okulary muszą jednak zostać wystarczająco osuszone. Tu przydatna może być odpowiednia ściereczka.

Nie masz mydła? To nie koniec świata

Jeżeli z jakiegoś powodu w Twoim ekwipunku nie ma mydła (lub zwyczajnie nie chcesz go używać do umycia szkieł w okularach), pomocne mogą być dwa inne środki — płyn do mycia naczyń oraz gliceryna. Nie stosuj ich jednak razem, lecz wybierz jeden lub drugi. W przypadku płynu do mycia naczyń działanie jest dokładnie takie jak przy myciu wodą z mydłem.

Gliceryna pomoże z zaparowanymi szkłami poprzez nałożenie kilku jej kropel na ścierkę z mikrofibry. Tak przygotowany zestaw służy do wytarcia naszych okularów i pomoże skutecznie chronić je przed zaparowywaniem.

Preparaty i środki na zaparowane okulary

Nie tylko domowymi metodami człowiek żyje. Na rynku znaleźć można sporo dedykowanych akcesoriów i środków, dzięki którym posiadacz okularów może uporać się z parującymi szkłami. W tym wypadku można wybrać zarówno ściereczki przeciwko parowaniu, jak i odpowiednie preparaty służące do czyszczenia.

Ich działanie jest podobne — mają chronić szkła przed gromadzeniem się pary. Poza tym pomogą w utrzymywaniu odpowiedniej czystości, zlikwidują smugi czy inne ślady pozostawione na powierzchni naszych okularów. Problem z parującymi szkłami oraz brudem rozwiązany!

Parujące okulary? Nie stosuj pianki do golenia!

Zdaniem niektórych, dobrym sposobem na parujące okulary jest pianka do golenia lub pasta do zębów. Nie należy jednak stosować takich środków na powierzchni szkieł. Współczesne okulary wyposażone są często w np. powłoki antyrefleksyjne czy inne dodatki, które wspomniana pianka lub pasta może zetrzeć.