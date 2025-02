Członkowie klubu Punxsutawney Groundhog jak co roku o tej porze udali się do Gobbler’s Knob, oficjalnego domu Phila, by świętować Dzień Świstaka. Zgodnie z legendą, jeśli wyciągnięty wtedy z nory Phil zobaczy swój cień, oznacza to dłuższą zimę, a jeśli nie, wiosna przyjdzie szybciej. I jeśli wierzyć sympatycznemu zwierzakowi, tegoroczna zima potrwa jeszcze do połowy marca.