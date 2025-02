Dodatkowo, roboty muszą mieć wysokość od 1,6 metra do 2 metrów, a maksymalna odległość od stawu biodrowego do podeszwy stopy musi wynosić co najmniej 45 cm. Do wyścigu dopuszczone będą zarówno roboty sterowane zdalnie, jak i w pełni autonomiczne. Pozwolenie na wymianę baterii w trakcie wyścigu również jest przewidziane, a trzy najlepsze roboty otrzymają nagrody.